В Петербурге закрыли торговый центр в подвале

В Калининском районе Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 1200 квадратных метров незаконно используемых помещений. Объекты нежилого фонда в основном использовались под офисы, торговые точки и склады.

Согласно сообщению пресс-службы комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, в мае этого года было проведено обследование объектов нежилого фонда по адресу: Тимуровская улица, дом 26, корпус 1. В ходе рейда было установлено, что сразу четыре помещения используются незаконно - без правоустанавливающих документов. В двух из них, располагавшихся в подвале и на первом этаже нежилого здания, на общей площади более 900 квадратных метров, были размещены магазины, парикмахерская, кафе, офисы и складские помещения. На оставшихся 300 квадратных метрах ютились пункт приема макулатуры, жестяных банок и стеклотары, а также складские помещения, предназначенные для хранения кухонного оборудования, мебели, компьютерной техники и продуктов питания.

По данным комитета, ранее все помещения по договору принадлежали ООО "Торговый дом на Тимуровской", но в марте текущего года договор был расторгнут. Имея предписание о необходимости добровольного освобождения занимаемых территорий, пользователь не уведомил субарендаторов и в июне этого года произвел сбор арендной платы за пользование помещениями. Кроме того, организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объекта в размере не менее девяти миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе, в ходе мероприятий по освобождению незаконно занятых объектов, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом обнаружили помещение, в котором разделывали и фасовали в антисанитарных условиях мясо. По предварительной информации, данная продукция в дальнейшем реализовывалась в точки общественного питания города.