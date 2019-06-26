Поздним вечером женщина в возрасте и ее сын привезли в Холмогорскую больницу двухлетнего мальчика в очень тяжелом состоянии. На вопросы врачей отвечали сбивчиво: "Сами не знаем. Кормили кашей, и вдруг ему стало плохо... Ах да, он ведь у нас соль ест. Сам, ложками - прямо как сахар".

Шесть ложек соли

Ни промывание желудка, ни инфузионная терапия не помогли. Реанимобиль умчал малыша в Архангельск, в областную детскую больницу. Наутро его не стало. Причина смерти - отравление солью. По выводам экспертов, врачи все сделали правильно, но шансов на спасение у мальчика не было. Предельная норма соли для столь маленького ребенка - 0,8 грамма. Дениска (имя изменено) получил сразу 50 граммов - в 64 раза больше...

- Я работаю уже четверть века, но никогда не сталкивалась ни с чем подобным, - говорит врач-педиатр Марина Федорова. - Разумеется, ребенок не может сам есть соль ложками, такое даже взрослому не под силу. Кроме того, у мальчика были синяки на ногах, гематома на лбу, ссадины возле рта. "Часто запинается и падает", - объяснила женщина, которая привезла малыша. При этом она даже не могла назвать его фамилию.

Следствие и суд установили, что ячневой кашей с большим количеством соли Дениса накормила няня - дочь этой женщины. В тот вечер она высыпала в тарелку всю соль, какая оставалась в контейнере, - якобы в наказание за какой-то проступок. И заставила плачущего ребенка проглотить шесть десертных ложек, буквально запихивая их в рот. Все это происходило на глазах у ее брата, который мыл на кухне посуду. Но сестру он не остановил.

Архангельский областной суд признал 25-летнюю Яну виновной в истязаниях и убийстве мальчика. Приговор, пока не вступивший в законную силу, суров: четырнадцать лет лишения свободы. Однако подробности этого дела говорят о том, что его нельзя свести к одной лишь злой няне. Трагедию вызвала целая цепь событий, и если бы кто-то вовремя вырвал из нее хотя бы одно звено, беды можно было бы избежать.

Чужие и свои

Няня погибшего мальчика и его мама были подругами. У них много общего: почти ровесницы, рано обзавелись детьми (у каждой по двое), совместная жизнь с их папами не сложилась, обе работали в Северодвинске, где большей частью и жили.

Мама Дениса была настолько погружена в работу, что решила не просто нанять ему няню, но и вообще определить сына в другую семью на постоянное проживание. Обязалась за это платить. Прежде она так же перепоручала чужим людям свою старшую дочку. В итоге девочка по решению суда стала жить со своим папой (отцы у детей разные).

Никакой ответственности за случившееся Денискина мама не понесет. Она "просто" устранилась от воспитания собственного сына

Сначала Дениске повезло: мама отдала его в дружную многодетную семью, где к нему относились не хуже, чем к своим детям. Малыш постоянно жил в селе Холмогоры, самый близкий человек наведывался редко. Но няня как могла компенсировала это своей заботой, исправно водила мальчика в садик и поликлинику. Как она рассказала в суде, Денис даже стал называть их с мужем мамой и папой...

В итоге органы опеки задались резонным вопросом: почему ребенок проживает у посторонних людей? Где его законные представители? У многодетной мамы был только один документ - заверенный у нотариуса договор об оказании услуг няни. Опека решила передать Дениску его родному отцу, который до тех пор в жизни малыша никак не участвовал. Тут, оторвавшись от трудовых будней, из Северодвинска примчалась мама мальчика. Она убедила представителей опеки, что теперь будет сама заботиться о сыне. Ей поверили. Больше судьбой Дениса никто не интересовался.

А мама буквально в тот же день пристроила сына в семью подруги. Дети Яны жили вместе с бабушкой и ее гражданским мужем в тех же Холмогорах. Предполагалось, что забота о Денисе ляжет в основном на мать Яны - Елену Александрову. Но когда сама Яна бывала дома, обязанности няни переходили к ней.

"Пошутила"

Эта семья стала полной противоположностью предыдущей. Вскоре из мест не столь отдаленных вернулся сын Александровой. Установлено, что все взрослые, кроме сожителя Елены, систематически обижали, унижали, избивали малыша. Но до поступления в больницу окружающие не могли увидеть его синяки и забить тревогу: новые няни не показывали ребенка даже врачу.

В рамках других уголовных дел Александрова и ее сын были осуждены за истязания малыша. При этом к детям Яны, в отличие от Дениса, в семье относились нормально. Почему же так невзлюбили чужого ребенка, за которого исправно получали деньги? Что сподвигло няню накормить мальчика солью? В суде не прозвучало четких ответов.

- Ребенок был очень сложный, не различал вкусов, ел все подряд - кошачий корм, бананы с кожурой. Не ходил на горшок. В какой-то момент меня это стало раздражать, - призналась Елена Александрова.

Но первая няня опровергла ее слова: у Дениски все было нормально - и со здоровьем, и с поведением.

Подсудимая признала вину лишь отчасти: да, высыпала соль в кашу, но не думала, что ребенок умрет. Зачем это сделала? "Пошутила, хотела посмотреть, что будет". Мальчику сразу стало плохо, он потерял сознание. В больницу его привезли Александрова и ее сын. Яна с ними не поехала...

Кто ответит?

Опеку часто критикуют - и за действия, и за бездействие. В данном случае получилось так, что ее формальное вмешательство ухудшило ситуацию, но когда оно было жизненно необходимо, его не оказалось. Поэтому следствие внесло представление, и заместителя начальника районного управления образования привлекли к дисциплинарной ответственности.

Суд также вынес частные определения, которые касаются органов опеки и полиции.

- Сотрудники опеки знали, что мальчик на протяжении многих месяцев живет у посторонних людей и что его мать поступала так и с другим ребенком. Она фактически самоустранилась от воспитания сына, указывала ложные адреса, по которым мальчик не проживал, однако на профилактический учет семью не поставили. Условия проживания малыша никто не проверял, - пояснила консультант Архангельского областного суда Ксения Соловьева.

Мать мальчика заявила, что никогда не простит подругу, убившую ее ребенка. Простит ли саму себя? Об этом она ничего не сказала. В любом случае никакой ответственности за случившееся Денискина мама не понесет.

Прямая речь

Ольга Смирнова, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка:

- Невозможно поверить, что взрослый человек не отдавал себе отчета в своих действиях. Это же соль! Попробовала бы она сама съесть хотя бы одну ложку!

Этот чудовищный случай не поддается никакому объяснению. И все же одной из глубинных причин такого обращения с ребенком можно считать переоценку взаимоотношений в семье, которая произошла в нашем обществе. Эти мамы - дети трудных девяностых. Они выросли и теперь сами строят свою жизнь, но зачастую даже не представляют, как это делать. По статистике, 72 процента браков у нас в области заканчиваются разводами. А ведь в большинстве своем это семьи с детьми. Если взрослые не могут найти общий язык друг с другом, то и дать ребенку любовь и заботу у них не получается.

Людмила Яковлева, педагог-психолог:

- Причины, по которым мама оставляет своих маленьких детей на воспитание чужим людям, могут скрываться в ее детстве. Все мы состоим из своего опыта. Если в начале жизни человек не получил необходимой защиты от родителей, в будущем он не сможет обеспечить ее своим детям. У него не сформирована привязанность. Такая мама будет считать себя слабой, неспособной заботиться о ребенке и брать на себя ответственность за него. Конечно, многое зависит от того, в какой социум она попадет, как будет работать над собой. Но этот пусковой механизм, или триггер, заложенный в детстве, может сработать в любой момент.

На самом деле это не индивидуальная, а социальная проблема. В группу риска попадают, например, выпускники детских домов. Они как раз не получают того запаса родительской любви, который надо передать своим детям. Для успешной социализации им необходима работа с психологом, которая сейчас, к сожалению, не ведется.