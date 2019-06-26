В Пскове состоится первый кинофестиваль

В Пскове 27 июня начинается первый международный кинофестиваль "Западные ворота". Основная его цель - познакомить россиян с кинематографом Европы, а европейцев, прежде всего, кинематографистов - с Псковом, одним из древнейших городов Руси, его возможностями и достопримечательностями.

Кинофестиваль пройдет одновременно с Днями Ганзы - традиционным праздником, который организуют исторические города Европы, некогда входившие в торговый Ганзейский союз.

В "СинеГанзе", основной конкурсной программе кинофестиваля "Западные ворота", будут представлены 6 фильмов из стран Ганзейского союза: Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Великобритании и России. В своих странах они являются лидерами национального кинопроката, а в Пскове поборются за Гран-при кинофестиваля. От России - "Лед" режиссера Олега Трофима, в главных ролях - Аглая Тарасова, Александр Петров, Мария Аронова. Судьбу Гран-при решат зрители путем голосования.

Специальный приз вручит жюри. Председатель - киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дважды лауреат премии "Ника" Армен Медведев. В команде - актриса, дипломат, киновед, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер Андрей Кравчук (Россия), актер Ивар Калныньш (Латвия).

Также будут демонстрироваться фильмы короткого метра, представят их петербургский режиссер Николай Котяш, ученик Игоря Масленникова, Лев Мурзенко и Андрей Егоров. В программе "Псков на экране" - отечественные фильмы, съемки которых проходили в Пскове и Псковской области: "Василиса" Антона Сиверса, "Край" Алексея Учителя, "Оно" Сергея Овчарова, "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Два капитана" Владимира Венгерова, "Праздник Нептуна" Юрия Мамина, "На Чудском озере" Виталия Мельникова. К слову, Виталий Мельников приедет в Псков.

Еще одна программа - "Ленфильм-клуб", в ней новые картины петербургской киностудии.

Во внеконкурсной программе "Любимцы публики" фильмы из Германии, Финляндии, Польши, Латвии, фавориты экрана из золотой коллекции мирового кино. Легендарный питерский хит "Особенности национальной охоты" Александра Рогожкина ("Ленфильм", 1995) представит актер Виктор Бычков, сыгравший в "Особенностях…" егеря Кузьмича. А фильм "Театр" 1978 года, снятый на Рижской киностудии по роману Сомерсета Моэма (в главной роли великолепная Вия Артмане), будет представлять актер Ивар Калныньш.

Каждый житель города в возрасте от 18 лет сможет принять участие в "Киноквесте" - соревновании, в ходе которого команды участников (это могут быть как профессионалы, так и любители) снимают в течение одного дня от начала до конца короткометражный фильм. Работы смотрит жюри и выбирает победителя.

Фильмом открытия фестиваля станет документально-игровая картина "Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина. На фестивале ждут актеров, снявшихся в ней - Юрия Кузнецова, Юрия Чернова, художника Никаса Сафронова.

В Псков обещали приехать и продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Алексей Учитель, Игорь Угольников, Йоханна Вуоксенмаа (Финляндия), Фредерик Хиллер (Швеция), Моника Сийметс (Эстония), актеры Борис Токарев, Иво Мартинсонс (Латвия).

Гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин представит фильм "Мальчик русский" в качестве продюсера картины. А режиссер Андрей Кравчук - свою драму "Итальянец", снятую на "Ленфильме" в 2005 году и получившую две награды на кинофестивале в Берлине. Картина была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм".

Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, на которой снимали многие мэтры кино. На 28 июня запланирован круглый стол по вопросам копродукции "Синергия".

- Разговор пойдет о необходимости учреждения специальной кинокомиссии в каждом историческом городе, который обладает потенциалом для привлечения кинематографистов. И Псков - один из таких городов. Кроме того, поблизости располагаются Изборск, Порхов, Печоры, Остров, Пушкинские Горы и другие яркие фактурные исторические города со старинными крепостями, усадьбами, сохранившимися улочками традиционной застройкой, живописной природой в окрестностях. Чтобы съемочный процесс сделать комфортней, необходимо учредить кинокомиссию, которая будет решать любые проблемы - по таможенным вопросам, логистике, договоренностям, допускам. Зарубежные партнеры должны быть уверены, что в процессе съемок не возникнет никаких проблем в тех местах, где они планируют работать. Если благоприятные условия для зарубежных кинематографистов будут созданы, они потянутся в регионы, - говорит режиссер и продюсер Александр Поздняков, ленфильмовец.

30 июня - церемония закрытия фестиваля, вручение призов победителям. И показ фильма "Три миллиона евро" режиссера Тадаса Видмантаса (Литва), удостоенного Национальной кинопремии Литвы "Серебряный журавль" в категории "Лучший актер" (Гедрюс Савицкас).

Вход на все фестивальные показы бесплатный. Зрителям предлагают посмотреть 50 фильмов. Директор программ МКФ "Западные ворота" - киновед, вице-президент Петербургской Федерации Кинопрессы Алексей Дунаевский.

Фестиваль "Западные ворота" планируется сделать ежегодным.