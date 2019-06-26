В Санкт-Петербурге подведены первые итоги проекта "Твой бюджет-2019". В трех районах самыми яркими победителями стали идеи о создании районного центра по борьбе с инсультом, кустарниковое ограждение на Большом проспекте Васильевского острова для прекращения стихийной парковки на газонах и создание сквера "Осенний марафон".

Напомним, проект "Твой бюджет" реализуется в Северной столице уже третий год. В феврале врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным комитетам реализовать лучшие идеи в кратчайшее время.

- Жители города оказали нам доверие, принимая участие в проекте "Твой бюджет", - подчеркнул он. - Прошу все органы власти максимально ответственно подойти к реализации инициатив петербуржцев. Все предложения, победившие в прошлые годы, должны быть реализованы в 2019 году.

Теперь на очереди - новые улучшения. Больше всего предложений поступает в сфере благоустройства: так, например, в прошлом году горожане просили привести в порядок реку Смоленку на Васильевском острове, в этом году - набережную реки Утки на правом берегу Невы, которую предлагается отдать под новый парк. Но, пожалуй, самая необычная идея этого года, автором которой стала петербурженка Вера Рязанова, - увековечить в Петербурге актеров и героев фильма "Осенний марафон", создав одноименный сквер у дома 23 корпус 1 по улице Кораблестроителей, где жили герои фильма.

Это будет первый в Санкт-Петербурге сквер, посвященный культовому фильму.