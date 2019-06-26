В Старорусской библиотеке появится "Увлекательная экология"

Коми республиканская типография из Сыктывкара подарила Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского уникальную детскую книгу "Увлекательная экология, или эффект бумеранга". Научно-популярное издание передано библиотеке в рамках благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок", организованной "Российской газетой" и газетой "Старая Русса".

Авторами "Увлекательной экологии" выступили руководитель издательских проектов Коми республиканской типографии Наталья Мельникова и учитель биологии, победитель конкурсов учителей Российской Федерации и Республики Коми Наталья Герасименко.

Книга вышла как партнерский проект Российского экологического общества и одобрена Общественной палатой РФ и Федеральным детским эколого-биологическим центром. В новинке учтены содержание школьных учебников, а также рекомендации педагогического и научного сообществ.

Ее основную задачу издатели видят в изменении экологического сознания и поведения подрастающего поколения. Именно для того, чтобы привлечь внимание "цифрового" поколения, книга построена в "клиповой" стилистике и снабжена дополненной реальностью - с ее страниц при помощи специального бесплатного мобильного приложения можно "оживить" Экологию и услышать ее голос.

Издание состоит из пяти частей, в которых рассказывается о науке экологии, эффекте экологического бумеранга и о том, как его остановить. Каждая часть вбирает в себя столько тем, что могла бы стать самостоятельным изданием, но книга задумывалась так, чтобы её можно было без труда прочитать на одном дыхании и потом возвращаться к ней снова и снова.

Автор идеи книги, член общественной палаты РФ и генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова уверена, что книга представляет большой интерес для каждого думающего человека, которого заботит будущее нашей планеты, дает богатый материал для самообразования и выступает хорошим подспорьем в вопросах семейного воспитания.

- Книга побуждает к решительным действиям - заняться экологическим самообразованием и самовоспитанием, привлечь к этому родных, близких и коллег, найти единомышленников. Эта книга - импульс, информация к размышлениям и поступкам, - отметила Анна Чуракова и оставила на издании дарственную надпись, адресованную читателям Старорусской библиотека: "Как сказал Маленький Принц: "Проснулся утром - убери свою планету...". Эта книга помогает понять, насколько каждый из нас влияет на чистоту нашей Земли!".

Кстати, новинка была представлена на Книжном фестивале "Красная площадь 2019" в Москве и получила высокую оценку специалистов-экологов и общественников.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.