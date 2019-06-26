Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков

Сотрудники УМВД по Вологодской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозревамого в сбыте наркотиков в особо крупных размерах. В полиции полагают, что он причастен к созданию тайников-закладок от 100 граммов до 10 килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого задержали по месту его проживания в Санкт-Петербурге. В двух гаражах сотрудники полиции изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочный материал. Химическое исследование показало, что это синтетическое наркотическое средство, масса которого 38 килограммов 676 граммов. Сотрудники полиции предполагают, что дилер собирался распространять наркотики не только на Вологодчине, но и в других регионах России.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. 34-летний житель Петербурга арестован и помещен в следственный изолятор города Череповца.

Следователи выявляют других участников преступной группировки.