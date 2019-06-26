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26.06.2019 18:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Текст: Айсель Герейханова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в среду на заседании Госсовета и предложил новое укрупнение регионов. В частности, он призвал сократить их количество с 85 до 40, объединить Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления”, - пояснил он свою инициативу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Говоря о необходимости объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он также заметил, что северную столицу надо еще и переименовать.

"Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать - Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления "область - город" нет нигде в мире", - сказал он.

По мнению Жириновского, объединение субъектов также ускорит строительство дорог, будет меньше бюрократии. "Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?” - описал он сегодняшнюю ситуацию.

В среду Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, которое было посвящено развитию автодорог в России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область Укрупнение регионов
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