Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в среду на заседании Госсовета и предложил новое укрупнение регионов. В частности, он призвал сократить их количество с 85 до 40, объединить Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления”, - пояснил он свою инициативу.

Говоря о необходимости объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он также заметил, что северную столицу надо еще и переименовать.

"Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать - Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления "область - город" нет нигде в мире", - сказал он.

По мнению Жириновского, объединение субъектов также ускорит строительство дорог, будет меньше бюрократии. "Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?” - описал он сегодняшнюю ситуацию.

В среду Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, которое было посвящено развитию автодорог в России.