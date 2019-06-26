1,6 миллиона человек пройдут диспансеризацию на Дону до конца года

На Дону за последние пять месяцев диспансерное обследование прошли почти 589 тысяч человек – более трети от годового плана. А до конца 2019 года на профилактическом приеме у врачей окажется до 1,6 миллиона человек. Это значит, что случаев выявления на ранних стадиях серьезных заболеваний станет больше. А следовательно, благодаря своевременно начатому лечению увеличится и процент победивших даже смертельные недуги.

В 2024 году в соответствии с нацпроектом профилактическими обследованиями на Дону будет охвачено почти 2,9 миллиона человек, рассказали на совещании об организации диспансеризации, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева.

На Дону большое внимание сегодня уделяется именно профилактики заболеваний и ежегодному обследованию населения. Оно проводится согласно утвержденному перечню медицинских организаций. В списке 89 клиник, которые проводят профосмотры и диспансеризацию даже в вечерние часы и выходные дни.

- Достижения современной медицины позволяют существенно изменить ситуацию к лучшему при условии раннего выявления болезни. Именно поэтому мы сегодня изменяем принципы управления процессами здоровьесбережения населения и делаем упор на диспансеризацию, - уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К слову, для медиков это и способ дополнительного заработка. Ведь, по данным правительства региона, в Ростовской области тарифным соглашением об оплате медпомощи по ОМС за проведенный профосмотр или диспансеризацию предусмотрена оплата за эту работу, причем в зависимости от возрастных групп обследуемых пациентов. А если профосмотр проводит мобильная бригада с выездом на место, для нее устанавливается повышающий коэффициент. Заработанные таким образом средства направляются на зарплату докторов и медсестер, участвующих в диспансеризации.

Сегодня в регионе есть и грамотные специалисты, и отличное оборудование экспертного класса. Ежегодно арсенал пополняется, в соответствии с потребностями ведется его закупка, постоянно выделяются средства для совершенствования оказания медицинской помощи. Одним из недавних решений губернатора стало выделение из областного бюджета семи миллионов рублей для учреждений здравоохранения региона. Напомним, что общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" - беспрецедентное: для страны на шесть лет - 1,3 триллиона рублей, а для Ростовской области - 53,7 миллиарда рублей.