На Кубани у мужчины дома нашли 36 килограммов тротила

Следователи ОМВД России в Кавказском районе Кубани возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Кропоткина о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе совместной операции сотрудников краевого УФСБ и уголовного розыска полиции при осмотре дома мужчины было обнаружено и изъято охотничье ружье, карабин, пистолет Макарова, около полутора тысяч разнокалиберных патронов и более 130 тротиловых шашек общим весом около 36 килограммов. Как выяснилось, все оружие и взрывчатка находились в исправном рабочем состоянии.

"Владельца дома доставили в отдел полиции, где он пояснил, что арсенал ему оставил на хранение знакомый, который впоследствии умер. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Ему грозит до 4 лет лишения свободы", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время полицейские устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.