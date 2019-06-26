Регата "Кубок Крыма-2019" назвала победителей

В Севастополе завершились крупнейшие в России соревнования по парусному спорту, собравшие без малого 200 спортсменов из 10 регионов России.

- Регата проходит не один десяток лет. После воссоединения Крыма с РФ соревнования получили статус всероссийских, - говорит главный организатор соревнований, президент Федерации парусного спорта Севастополя, капитан 1-го ранга запаса Валерий Зубков. - И с каждым годом растет их престиж и количество участников. В этот раз в гонках участвовали 25 экипажей крейсерских яхт в шести группах. За 11 дней регаты яхтсмены прошли более 350 морских миль, увидев живописные пейзажи крымского побережья: из Севастополя вдоль ЮБК через Балаклаву и Ялту до Феодосии и обратно, а затем к озеру Донузлав. 22 июня прошла финальная гонка. Регата завершилась 23 июня подведением итогов и награждением победителей и призеров. Наш город-герой в очередной раз показал, что возвращает себе статус столицы парусного спорта России.

Севастополь по традиции активно представляли военнослужащие Черноморского флота. Для курсантов ЧВВМУ с первого по четвертый курс - это отличная морская практика, учитывая дальность и протяженность маршрута.

- В состязаниях участвовали практически все крейсерские яхты прославленного училища, - говорит главный судья соревнований, председатель гоночного комитета старший мичман запаса Михаил Бондарь. - И недаром именно они стали победителями и призерами в классе четвертьтонников. Лучший экипаж регаты - с яхты "Айя" Валерия Зубкова. В него вошли не только офицеры и мичманы запаса, но и молодые яхтсмены.

Завоевавший голубую ленту "Кубка Крыма-2019" экипаж "Айя" преодолел 350 морских миль за трое суток, 16 часов 23 минуты и 27 секунд. Кроме того, яхта "Айя" победила в первой группе и общей шестой группе, став таким образом абсолютным парусным лидером регаты.

Бриз, лазурное море, шелест белых парусов, шепот ласковой волны - они всегда манили романтиков. Но море бывает и штормовым, а парусный спорт требует хорошей физической подготовки, силы и выносливости. А еще - слаженной работы экипажа. Без этого не достичь успеха. Протяженный маршрут нынешнего года - из Севастополя вдоль ЮБК через Балаклаву и Ялту до Феодосии и обратно, а затем к озеру Донузлав - позволил участникам испытать себя в длительных переходах при различных ветровых условиях. "И что очень важно, не было никаких проблем с заходом в порты, включая военную гавань в Феодосии, за что спасибо пограничникам", - подчеркнул Валерий Зубков.

- Во время регаты шла упорная борьба, - говорит ветеран парусной регаты крейсерских яхт "Кубок Крыма", капитан 1-го ранга в отставке Юрий Наумов. - У нас на борту было четыре курсанта. Для них дальний поход стал прекрасной школой морской выучки. Мы опередили своих давних соперников - экипаж яхты Новороссийской морской академии "Спасибо".

Парусный сезон в Крыму в разгаре. Город готовится к парусной неделе Севастополя.