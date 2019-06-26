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26.06.2019 10:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из лета в зиму - за полчаса

Под Сочи по горнолыжной трассе теперь можно пронестись и знойным летом
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 137(7895)
На одном из краснополянских курортов в горной долине "Цирк-2" хребта Аибга открылся первый на юге страны сноупарк. В летний лагерь только на первый день катания заявлено около сотни участников, а всего 200-300 спортсменов со всей страны.
А чуть ниже, у подножия Красной Поляны, - плюс 35 и горячее Черное море. Фото: Ирина Белова/РГ А чуть ниже, у подножия Красной Поляны, - плюс 35 и горячее Черное море. Фото: Ирина Белова/РГ
А чуть ниже, у подножия Красной Поляны, - плюс 35 и горячее Черное море. Фото: Ирина Белова/РГ

На первый заезд, правда, собрались не все гости. Некоторых испугал дождь и многообещающий грозовой фронт. После трех уровней главной канатной дороги (к тому же то и дело закрывался канатно-кресельный подъемник) участникам приходилось идти пешком со спортивным оборудованием через перевал. Те, кто прибыл заранее, еще успели воспользоваться благами цивилизации и любоваться окрестностями, болтая ногами на высоте в полсотни метров.

Фото: Александр Ковалев / РИА Новости
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Это можно назвать настоящим чудом - катание в уникальной климатической зоне: рядом со снежными склонами расположились зеленые поляны с цветущим белым полотном рододендрона и другими краснокнижными растениями. Под горой - плюс 20, на горе - плюс пять. Так, за полчаса попадаешь из лета в зиму. А легкие кроссовки - явно неподходящая обувь для снежных гор. Дождевик с капюшоном спасает от осадков, но не от холода, к которому сложно привыкнуть, приехав из Сочи.

Вот уже все желающие открыть летний сезон зимнего катания в сборе. Палатка посреди горной долины только издалека кажется маленькой, укрыться от дождя там всем хватает места. А небо постоянно затягивает - дождь то начинается, то прекращается. Из-за тумана трасса просматривается лишь на несколько метров.

Трасса - это не просто спуск, она оборудована джиббинг-секциями, трамплинами и бугельным подъемником. Горнолыжники и сноубордисты со стажем примеряются к фигурам.

В 2020 году планируется продлить горнолыжный сезон в Сочи до 30 июля

- Полное погружение в зиму! - говорит москвич Иван Рагозин, выделывающий трюк.

- А трасса как зимой? - интересуюсь у сноубордиста.

- Ну, почти, - продолжает Иван. - Конечно, скольжение отличается, сейчас похуже.

- А зачем в палатке соль? - спрашиваю, заметив несколько пачек.

- Ею как раз посыпаем трассу для лучшей плотности снега и скольжения.

По словам партнера и соорганизатора летнего лагеря, одного из самых известных российских сноубордистов, мастера джиббинга (скольжения по специально подготовленным поверхностям) Дениса Леонтьева, единственный недостаток данной площадки - это непрохождение трассы ратраками, просто не успели. Профессионалу есть с чем сравнивать - Денис в основном ездит кататься за границу.

- Это уникальная возможность летом кататься в России, - отметил сноубордист.

В лагере собрались, между прочим, не только мужчины.

- Я переехала в Красную Поляну из Воронежа три года назад, - говорит Настя Ершова. - Конечно, не могла пропустить летние покатушки.

Кстати, Настя не единственная девушка в летнем лагере, но только она оделась не в горнолыжные брюки, а в шорты.

- Когда катаешься, холод не ощущаешь, тепло! - на полном ходу заявляет девушка.

Организаторы мечтали о зимнем катании в летнем лагере пять лет после Олимпиады-2014. Наконец, звезды сошлись. А снег, наоборот, не сошел.

Фото: Кирилл Калинниковч/РИА Новости
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- На высоте 2050 метров лежит природный снег от 30 сантиметров до двух метров, - рассказывает корреспонденту "РГ" ведущий специалист департамента спортивного и туристического развития курорта Роман Егоров. - Для любителей экстрима - 150-300 метров снежной трассы. Здесь можно устраивать круглогодичное катание при особом хранении снега под специальными тентами. Так, процент таяния при соблюдении технологии составит всего 20 процентов. В следующем году планируем благодаря сохранению большей массы снега увеличить трассу для катания до 600 метров.

Кстати

Как сообщили организаторы, в России летние лагеря зимнего катания есть на Эльбрусе, другие подобные площадки - только за рубежом. Напомним, сезон зимнего катания в Красной Поляне закрылся 12 мая. В следующем году планируется продлить горнолыжный сезон до 30 июля.

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