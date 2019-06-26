Суд удовлетворил первые иски минобороны России о выселении работников Херсонесского маяка из служебных квартир. 30 семей остаются в подвешенном состоянии - у большинства нет другого жилья.

Маяк 1816 года постройки был восстановлен после Великой Отечественной войны, а рядом вырос маячный городок. Фото: Юлия Крымова/ РГ

"Утратили связь"

"РГ" писала о проблеме в статье "Гражданским не положено" в номере от 7 сентября 2017 года.

В трех многоквартирных домах на территории воинской части живет гражданский персонал гидрографической службы ЧФ - действующие и бывшие сотрудники маяка, в основном пенсионеры, всего около 120 человек. Дома построили специально для маячников в 1951, 1978 и 1979 годах. Многие устраивались сюда работать из-за квартир - по Жилищному кодексу РСФСР после 10 лет службы полагалось собственное жилье. Люди отработали по 20-40 лет, но так ничего и не получили.

Когда Крым вернулся в Россию, городок вместе с прописанными там жильцами перешел в собственность Севастополя, а в 2015 году городские власти передали его в ведение минобороны РФ.

В 2017-м выяснилось, что военное ведомство планирует сделать мыс Херсонес закрытой территорией, гражданским ее придется покинуть. Сотрудники маяка будут приезжать на работу, но жить там не смогут. Персоналу объявили, что для них подыскивают другое жилье.

В конце 2018-го МО РФ подало судебные иски о принудительном выселении из военного городка пяти семей. Ситуации у них разные: кто-то отработал на маяке всю жизнь и вышел на пенсию, кто-то попал под сокращение, а кто-то до сих продолжает работать. Разбирательство заняло полгода. В результате Гагаринский районный суд удовлетворил три иска и два - отклонил.

Оксана Пономарева живет здесь уже 40 лет, хотя никогда не работала на маяке. Квартиру в 1979 году получил ее отец. Он умер, мать переехала в другой город, Оксана вышла замуж, развелась и воспитывает дочь одна в этой служебной квартире.

- С 1988 года, когда умер отец, квартира фактически не использовалась как служебная, - рассказывает она. - Я оплачиваю коммунальные платежи и капитальный ремонт, то есть несу, согласно Жилищному кодексу РФ, бремя пользования и владения помещением. Другого жилья у меня и моей несовершеннолетней дочери нет.

Оксана считает, что на жителей маяка должны распространяться переходные положения Жилищного кодекса РФ и 6-го ФКЗ о принятии Крыма в состав России.

- К примеру, ЖК РСФСР не предполагал выселение одиноких лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, - говорит Пономарева. - Из ЖК РФ, вступившего в силу в 2005 году, этот пункт убрали, но так как мы заселились задолго до этого, на нас не может распространяться это правило.

Минобороны, напротив, посчитало, что у Пономаревой нет законных оснований для проживания в квартире, поскольку у нее нет связи с Вооруженными силами РФ, она не состоит с ведомством в трудовых отношениях, не стоит на учете нуждающихся в служебном жилье. В соответствии с частью 2 статьи 103 ЖК РФ, Оксана с дочерью не попадает в категорию людей, которых нельзя выселить, не обеспечив другим жильем.

И это действительно так, если не брать во внимание 23-летний период, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, а также законы СССР, по которым жителей маяка нанимали на работу и прописывали к ним членов семей.

В деле Оксаны Пономаревой и ее дочери суд встал на сторону военного ведомства и постановил выселить ее из служебной квартиры без предоставления другого жилья. Женщина подала апелляционную жалобу.

Иск о выселении пришел и к пенсионерке Надежде Лискун. Она уже 22 года живет на маяке, работает техником гидрографической службы. Муж отработал там же 16 лет. Но это не спасло ее от суда.

- В иске говорилось, что у меня нет оснований занимать служебное жилье, поскольку я прекратила трудовые отношения, но я ведь до сих пор работаю, - удивляется Надежда. - Предлагалось выселить меня без обеспечения жильем, поскольку у меня есть дом. Я и, правда, получила в наследство дом без удобств, отопления и воды, не приспособленный для проживания, поэтому продала его. Он уже не числится за мной, но иск все равно пришел.

В этой ситуации суд встал на сторону пенсионерки и отказал в удовлетворении иска. Что ее ждет дальше - неизвестно.

- Что с нами будет, у нас, кроме маяка, ничего нет, - беспокоится Надежда Лискун. - Люди живут по 40 лет, обустраивали и ремонтировали дома своими силами. Мы все прописаны на маяке, а некоторым предложили служебное жилье без регистрации. Неужели в 64 года я останусь на улице?

Из служебного в служебное

Жители маяка, со своей стороны, пытались оспорить в суде распоряжение правительства

Севастополя N 195-РП от 20.03.2015, по которому министерству обороны РФ перешло имущество военных городков Севастополя, и отменить передачу ведомству жилых домов по улице Херсонесский маяк. Однако суд людям отказал.

- По списку передавался маячный городок, и никто не смотрел, что там находятся люди, жилые дома, - говорит Оксана Пономарева. - Наши права были нарушены этим распоряжением. Город должен был нас переселить, а не перекладывать это на минобороны. Но нас все равно передали, а сейчас никто не хочет нести ответственность.

Перспективы маячников не радуют. Если их отселят в другое служебное жилье, они потеряют все наработанное за десятилетия на маяке. Поэтому так и держатся за эти квартиры на краю земли.

- Нам могут дать служебное жилье, но его предоставляют без постоянной регистрации и с договором на один год, - объясняет начальник Херсонесского маяка Анатолий Шуневич. - В любой момент его могут не продлить и попросить покинуть помещение. А отсчет проживания будет идти с того момента, как нас переселят. Я в 1981 году поселился на маяке, а как только перееду в другое служебное жилье, никто не посмотрит, что я на маяке прожил 38 лет.

Людям предлагают встать в городскую очередь на жилье, но там они вряд ли чего-то дождутся.

- Почти все, кто сейчас работает на маяке, пенсионеры, - продолжает Шуневич. - Да и те, кто утратил трудовые отношения с минобороны, тоже преимущественно на пенсии. В свое время их должны были отселить отсюда, но не сделали этого. В некоторых квартирах образовалось по две-три семьи: дети, внуки.

По его словам, в украинские годы жителям маяка в МО РФ отвечали, что жилые дома находятся в аренде и военное ведомство ими распоряжаться не может. А городская администрация обнадеживала, что люди останутся в этих домах, поскольку переселять их некуда.

- Минобороны в судах ссылается на ЖК РФ, где сказано, что служебное жилье дается только на время работы. Но мы-то жили здесь и до 2005-го, когда появился Жилищный кодекс, - отмечает начальник маяка. - Сейчас у нас полная неопределенность, нам ничего не объясняют, ждем очередного иска и заседания суда.

Комментарий

Ольга Тимофеева, член Совета Федерации от Севастополя:

- Из минобороны я получила ответ, что жилплощадь служебная, а вопрос о предоставлении альтернативного жилья должен решать город. Надо искать выход, нельзя просто отмахнуться от людей. Ситуация нестандартная, и инструмента для ее разрешения в пользу граждан нет. Возможно, на уровне города удастся найти решение, определить этот инструмент.

Выход есть



В Севастополе в похожей ситуации оказались жильцы общежития МЧС, расположенного на территории пожарной части. В 2014 году его передали в федеральную собственность, а людей попытались выселить через суд, хотя они прожили там 30 лет и переезжать им некуда. Решение было найдено вместе с городскими властями. Ведомственное общежитие ГУ МЧС России по Севастополю передало обратно городу, иски остались без движения, а жильцы начали оформлять договоры социального найма.

Другой пример - квартиры моряков Черноморского флота, уволенных со службы до марта 2014 года в Севастополе. Они более 10 лет не могли получить право собственности на свое же жилье ("Офицеров завели в тупик" от 22.12.2017). В 2015 году городские власти передали квартиры вместе с жильцами в собственность минобороны, люди не могли добиться справедливости даже в суде. Но у истории оказался счастливый конец. Волевым решением жилье было передано от МО городу, а от города - отставникам. В январе 2019-го первый из них получил документы о приватизации квартиры.

Подобного решения ждут и жители Херсонесского маяка.