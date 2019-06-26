Экологи уверены, что преобразование самого большого заповедника полуострова в национальный парк приведет к исчезновению краснокнижных видов растений и животных. Ученых ужаснули планы строительства в горном Крыму визит-центров, проведения корпоративов, фестивалей и организации приключенческого туризма.

Йога-туры и джиппинг

Ученые забили тревогу, как только стали известны подробности передачи крымских заповедников в федеральную собственность. Научная общественность добивалась этого последние пять лет, однако теперь выяснилось, что из шести заповедников полуострова сохранят свой статус только четыре. Два оставшихся - мыс Мартьян и Крымский природный заповедник - планируют преобразовать в национальные парки регионального и федерального уровня. Это предполагает значительно большее вмешательство человека в экосистему охраняемых территорий. Проще говоря, если заповедники могут принимать ограниченное число туристов, осторожно передвигающихся по экологическим тропам, то в национальных парках все по-другому.

Когда же стали проявляться контуры Крымского заповедника после изменения статуса, это и вовсе повергло ученых в шок, сподвигнув обратиться к президенту и правительству РФ с просьбой немедленно остановить преобразование. Если этого не сделать, утверждают ученые, заповедная территория сократится на 40 процентов и будет разбита на шесть островков.

"Проект зонирования Национального парка "Крымский" в границах Крымского природного заповедника предполагает увеличение площадей хозяйственной и рекреационной зон в 10 раз - до 40 процентов его общей территории, - говорится в тексте обращения. - Это означает полную потерю заповедного статуса для 20 процентов территории и существенную потерю заповедного статуса еще для 20 процентов".

Из 34,6 тысячи гектаров нынешней территории заповедника проектом запланирован перевод до 6809 гектаров в статус хозяйственной зоны национального парка, а еще 7292 гектара должны стать его рекреационной зоной.

- Почему руководство заповедника решило так зонировать территорию? - недоумевает заместитель руководителя крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. - Логики в этом нет.

В предлагаемой рекреационной зоне планируют оборудование многочисленных дополнительных троп для массового пешеходного туризма, дорог для джиппинга и квадроциклов, палаточных городков. Число туристических маршрутов предполагается увеличить до 35, а автомобильных - до девяти. По данным научной общественности, в общей сложности проект предполагает развитие 45 видов туризма, включая не имеющие никакого отношения к экологическому образованию и воспитанию. В их числе, например, йога-туры, событийные корпоративные туры, приключенческий туризм, любительская рыбалка, проведение фестивалей, праздников и даже футбол. Ученых тревожат планы расширения хозяйственных зон в заповеднике и предложения об увеличении объемов заготовки сена, рубки леса, сбора лекарственных трав и грибов, выращивания сельскохозяйственной продукции, открытия охоты.

- Обсуждаются планы строительства в заповеднике капитальных коттеджей, носящих название визит-центров, - рассказал зоолог и природовед Альфред Дулицкий, проработавший в заповеднике 17 лет. - Зоны, доступные для посещения, должны быть вокруг территории, но ни в коем случае не внутри.

Кто выживет?

Если все планы осуществятся, это неминуемо приведет к сокращению популяции, а затем и к гибели редких и исчезающих видов растений и животных Крыма. Сегодня в Крымском природном заповеднике произрастает 39 видов растений и обитает 58 видов животных, занесенных в Красную книгу России. Еще больше находящихся в горном Крыму представителей флоры и фауны занесены в списки Международного союза охраны природы (IUCN).

- Сегодня в заповеднике есть краснокнижные виды - барсук, черный аист, несколько видов летучих мышей, 13 видов орхидей, - говорит доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов. - От заповедника в проекте национального парка останется четыре островка. Могут в таких условиях выжить эти биологические виды?

И, наконец, напоминают ученые, сегодня горный Крым - это территория естественного водосбора, фактически основной источник питьевого и хозяйственного водоснабжения большей части полуострова. Изменение статуса заповедника на национальный парк приведет к колоссальному росту динамической нагрузки на эту часть полуострова и нарушит природный баланс.

Не забегайте вперед

В администрации Крымского природного заповедника заявление научной экологической общественности вызвало откровенное недоумение и, похоже, оказалось неприятным сюрпризом.

- Сегодня действительно идет работа над целым пакетом документов для дальнейшей организации национального парка. Документы изменяются, в процессе совещаний проводятся корректировки, - рассказала "РГ" директор Крымского природного заповедника Елена Деркач. - Окончательного варианта еще нет. Это сырой материал - все равно, что обсуждать черновик школьника. А если нет документа, то и говорить не о чем.

К работе над проектом национального парка привлечена большая группа специалистов, отметила директор, многие из которых проработали в заповеднике 20 лет. Участвуют в этом коллективном труде и ученые, в том числе профессор Иванов.

- Был научно-технический совет, в состав которого профессор Иванов входит, где он присутствовал, высказывал свое мнение и за что-то голосовал, - говорит Елена Деркач. - Есть протоколы заседания совета. Поэтому я не понимаю причины беспокойства.

Когда окончательный вариант проекта национального парка на базе Крымского природного заповедника будет готов, его обязательно обнародуют для общественного обсуждения, отметили в дирекции. Вот тогда можно будет высказать все "за" и "против" этого документа. А пока не стоит опережать события.

Между тем

Ученые предлагают два варианта: первый и лучший путь - оставить Крымский природный заповедник в его нынешнем статусе и в таком виде передать его на федеральный уровень. Второй вариант допускает существование национального парка, но не за счет самого заповедника, а благодаря примыкающим к его нынешним границам территориям.

"Единственным возможным вариантом включения заповедника в национальный парк без ущерба для уникальной природы является сохранение заповедника как заповедного ядра национального парка в горном Крыму, - говорится в открытом письме ученых. - Фрагментация заповедного ядра недопустима".

Обращение в адрес руководства страны уже подписали более 70 крымских ученых и общественных деятелей. К ним присоединились коллеги из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России.

Справка "РГ"

Площадь Крымского природного заповедника составляет 34 563 гектаров. Горно-лесная заповедная зона образована из участков гор Главной гряды, котловины между горами и склонов Внутренней гряды Крымских гор. Здесь находятся самые высокие горные массивы Крыма - Ялтинская яйла, Гурзуфская яйла, Бабуган-яйла, Чатыр-Даг-яйла. В заповеднике около 300 горных ключей и родников. На этой территории растет свыше 1200 видов растений - половина крымской флоры. Из 50 видов орхидей Крыма 34 произрастают здесь. В заповедной зоне обитает более 200 видов позвоночных животных.