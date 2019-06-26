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26.06.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уроженца Ингушетии приговорили к 18 годам колонии за терроризм

Текст: Александр Гавриленко

18 лет в исправительной колонии строгого режима получил уроженец Ингушетии за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Приговор вынес сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Сотрудники Интерпола задержали его на Украине и передали российскому правосудию, сообщает ТАСС.

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По данным правоохранительных органов, в октябре 2014 года подсудимый сбежал в Грузию, прошел там идеологическую обработку, а также научился обращаться с взрывчаткой и оружием. Затем он уехал в Сирию, где проходил обучение на базах боевиков. С февраля по май 2015 года он уже участвовал в боях против правительственных войск под сирийским городом Ракка, а затем почти до конца года жил в Стамбуле, где организовывал переправку добровольцев в лагеря боевиков в Сирии.

Мужчину задержали летом 2016 года в Харькове. В сентябре прошлого года Генпрокуратура Украины удовлетворила запрос ФСБ, выдав его России по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Происшествия Терроризм Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СКФО Ингушетия
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