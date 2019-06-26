В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка

В анапском поселке Витязево полицейские изъяли у фотографов, предлагавших отдыхающим памятные снимки с экзотическими животными, африканского львенка.

При проверке выяснилось, что условия содержания животного не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу и включен в список видов, регламентируемый Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

В настоящее время детеныша поселили в зоопарк Анапы. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.