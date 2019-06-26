В Краснодаре решили закрыть единственный вуз, где готовят медсестер

Сложная ситуация сложилась сегодня вокруг Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования. Его учредитель, мэрия города, объявила о начале ликвидации уникального учебного учреждения. Однако с 20 июня в стенах института стартовала новая приемная кампания.

Вуз был открыт в 1992 году для подготовки медсестер с высшим образованием и специалистов среднего медперсонала. За эти годы здесь выпустили 5,5 тысячи специалистов, а еще 30 тысяч человек прошли переподготовку. На данный момент заведение оставалось еще и единственным на юге России, где получали путевки в профессию люди с ограниченными возможностями здоровья - слабослышащие и глухие.

...Конфликт разгорелся еще год назад, когда институт получил отказ в государственной аккредитации. В объемном заключении экспертов перечислены несколько десятков претензий: отсутствие в учебном плане предмета астрономия, нехватка педагогов с достаточным опытом или необходимой ученой степенью и дефицит помещений для хранения оборудования. Сейчас руководство вуза занимается исправлением упущений и готовит новое заявление на аккредитацию.

- Это не первая попытка ликвидации института. Такие действия с целью освобождения здания вуза, которое находится в историческом центре, предпринимались и в 90-е, и нулевые, и в 2016 году. В администрации Краснодара на все наши доводы о необоснованности ликвидации отвечают одинаковой формулировкой: "Имеем право, но не обязаны". А значит, все то, что наработано за десятки лет по образовательным программам, будет уничтожено. Хотя наши специалисты (медсестры, акушеры, фельдшеры и зубные техники) очень востребованы. Более того, по данным мониторинга министерства образования, наш вуз по трудоустройству выпускников занимает первое место в крае - до 85 процентов человек работают в поликлиниках и больницах Кубани, - говорит и. о. ректора Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования Лидия Рамонова.

85 процентов выпускников института сегодня работают в поликлиниках и больницах Кубани

Одна из главных причин закрытия - с 2018 года все объекты здравоохранения Краснодара переданы краевым ведомствам, поэтому городской вуз по подготовке медперсонала, что называется, остался не удел, и в ответ на новую кампанию приема студентов мэрия готовит обращение в прокуратуру. На днях глава столицы края Евгений Первышов встретился со студентами и их родителями и заверил, что все обучающиеся будут переведены с сохранением условий в Кубанский государственный медицинский университет, который уже готовится получить лицензию на высшее сестринское и среднее специальное образование.

- Процесс запущен, медуниверситет подает документы на получение лицензии. Мы берем ответственность за каждого студента, который учится сейчас, - ребята завершат образование в престижном высшем учебном заведении. Но в сложившейся ситуации новые абитуриенты не должны появляться - это наша четкая и принципиальная позиция, - отмечает Евгений Первышов.

Что касается муниципальных зданий, которые сейчас занимает вуз, в администрации пояснили: в дальнейшем они будут использоваться "исключительно в образовательных целях".

С точки зрения Рособрнадзора

В пресс-службе регионального Рособрнадзора корреспонденту "РГ" пояснили, что несоответствие стандартам вовсе не означает закрытие альма-матер: при устранении всех недостатков вуз вправе повторно подать заявление на государственную аккредитацию. Только не раньше чем через год.

"При этом институт может продолжить обучение студентов, но его выпускники получат дипломы частного образца. А такой аттестат серьезно проигрывает при трудоустройстве", - отметили в Рособрнадзоре.