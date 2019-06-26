В Крыму два десантника утонули во время учений

В Кировском районе Крыма во время учебно-тренировочных занятий на полигоне "Старый Крым" погибли два десантника, которые с парашютами приземлились в водоем. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Трагедия произошла во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Контрактники одной из дислоцированных на полуострове воинских частей воздушно-десантных войск приземлились на водную поверхность и не смогли быстро открепить подвесную систему парашюта.

- Предпринятые дежурной спасательной службой меры для их спасения результатов не дали, военнослужащие утонули, - говорится в официальном сообщении.

Пока не понятно, почему десантники не смогли приземлиться в заданной точке. Это предстоит выяснить комиссии из центрального аппарата ВДВ и следователям правоохранительных органов.