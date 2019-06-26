В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал слова украинского гидрогеолога Юрия Медовара о превращении Керченского пролива в болото из-за понижения уровня воды в его акватории после возведения Крымского моста. По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.

- При Украине я участвовал в этом мероприятии, была заложена капсула, и украинская сторона не возражала против строительства, - сказал Константинов. - Но тот проект не удалось реализовать, поскольку не понравился Ющенко. Хотя он мог быть реализован, и даже был решен вопрос его финансирования. Поэтому сегодняшние заявления украинских специалистов выглядят нелогично и вызывают удивление.

Константинов напомнил, что проект Крымского моста прошел тщательную экспертизу на предмет соблюдения экологических норм, правил судоходства и сейсмической устойчивости.

- Работали очень серьезные умы в области строительства и экологии, - отметил Константинов. - Проект моста не новый с точки зрения идеи. И украинским "специалистам" следует всерьез обеспокоиться угрозой экологической катастрофы в Херсоне из-за прекращения поставок в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а не транслировать мифы об "опасности" Крымского моста.

Ранее экологи заявили об увеличении поголовья дельфинов и улучшении экологической ситуации в Керченском проливе после ввода в эксплуатацию автомобильной части моста. Первый факт специалисты объяснили тем, что опоры моста в поисках корма облюбовали косяки рыбы, а второй - тем, что судоходство в проливе стало более упорядоченным.

Однако гидрогеолог из Украины Юрий Медовар заявил, что Крымский мост уменьшил глубину фарватера, нарушил водообмен между Черным и Азовским морями, и поэтому его необходимо снести.