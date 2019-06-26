Новости

Вышел новый трейлер многострадального фильма "Война токов" 13:18
В Красноярске выпускникам школы подарили торт "с надгробиями" 13:15
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге 13:13
Нефтеюганск почтил память первого мэра, убитого по пути на работу 13:11
В "Лужниках" появится ультрасовременный аквакомплекс 13:10
В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрычатки 13:03
Ravon сертифицировал еще одну модель для России 13:00
Немецкий бизнес оценил потери от американских санкций 12:59
Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ 12:56
Названы самые популярные города для поездок в разгар лета 12:50
В барнаульском зоопарке выпустили на волю белок 12:45
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом 12:45
В Петербурге водитель спас 13 маленьких утят 12:43
В Беларуси утонул гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский 12:35
1,6 миллиона человек пройдут диспансеризацию на Дону до конца года 12:33
В ДНР предотвратили убийство высокопоставленных силовиков 12:32
Володин подарил Зюганову в честь юбилея труды Ленина 12:31
Вышел трейлер нового мультсериала про Скуби-Ду 12:30
В Крыму увеличили время ночной тишины 12:17
Opel представил новую Corsa во второй раз 12:17
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа 12:15
Госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершатся в 2020 году 12:12
Ученый прокомментировал заявления об отравлении воды в Байкале 12:10
В Уфе 120 дольщиков обманули на 253 миллиона рублей 12:09
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму увеличили время ночной тишины

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В Крыму увеличили время, в течение которого нельзя шуметь и нарушать покой других граждан. Такое решение было принято сегодня депутатами республиканского парламента.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости www.ria.ru
В Крыму запретили гадать, шуметь и попрошайничать

Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и иным образом нарушать тишину будет запрещено с 22:00 до 8:00 (ранее шуметь было непозволительно с 23:00 до 7:00). Кроме того, парламентарии ввели тихий час с 13:00 до 14:00. Для жителей многоквартирных домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни будет действовать запрет на шум до 10 утра.

Республиканские власти говорят, что проанализировали опыт других регионов России и решили, что такие временные ограничения наиболее оптимальны. Новшества связаны с многочисленными обращениями крымчан, которые жаловались на беспокойных сограждан.

При этом штрафы, предусмотренные за крики, визги и громкую музыку ночью и в "тихий час", в законе об админнарушениях остались прежние. Например, в первый раз физлицо сможет отделаться суммой до одной тысячи рублей, должностное лицо - до 1,5 тысячи, а юрлицо - до пяти. В случае повторного умышленного нарушения штрафы увеличиваются.

Власть Право Административное право Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа
Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси