В Крыму увеличили время ночной тишины

В Крыму увеличили время, в течение которого нельзя шуметь и нарушать покой других граждан. Такое решение было принято сегодня депутатами республиканского парламента.

Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и иным образом нарушать тишину будет запрещено с 22:00 до 8:00 (ранее шуметь было непозволительно с 23:00 до 7:00). Кроме того, парламентарии ввели тихий час с 13:00 до 14:00. Для жителей многоквартирных домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни будет действовать запрет на шум до 10 утра.

Республиканские власти говорят, что проанализировали опыт других регионов России и решили, что такие временные ограничения наиболее оптимальны. Новшества связаны с многочисленными обращениями крымчан, которые жаловались на беспокойных сограждан.

При этом штрафы, предусмотренные за крики, визги и громкую музыку ночью и в "тихий час", в законе об админнарушениях остались прежние. Например, в первый раз физлицо сможет отделаться суммой до одной тысячи рублей, должностное лицо - до 1,5 тысячи, а юрлицо - до пяти. В случае повторного умышленного нарушения штрафы увеличиваются.