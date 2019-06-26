В Севастополе суд отменил комплексную застройку в районе бухты Голландия

Севастопольский городской суд вернул горожанам 116 участков земли в районе бухты Голландия. Ранее власти города выставили эту территорию на торги для строительства жилого квартала с социальной инфраструктурой.

Участок площадью более 15 гектаров на Северной стороне - первый, который правительство Севастополя предложило для комплексной застройки стандартным жильем. Застройщику предлагалось заключить инвестсоглашение с правительством, возвести за свой счет школу, детский сад и всю инженерную инфраструктуру, а также продать городу 15 тысяч квадратных метров стандартного жилья (385 квартир) по фиксированной цене 40 тысяч рублей за квадрат.

Весной 2018 года состоялся аукцион, который выиграла компания из Удмуртии "Талан-Ижевск". Но оказалось, что в еще 2009 году эту же землю выдали 116 членам товарищества "Опушка" для возведения индивидуальных жилых домов. Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя (ДИЗО) оспорил в суде предоставление земли кооперативу. Хотя решение не вступило в силу, 15 гектаров зарегистрировали как городскую собственность и выставили на торги. Получилось, что документы на ту же самую землю имели и крупный застройщик, и 116 частников.

При разбирательстве в суде выяснилось, что с 2010 года члены "Опушки" являются собственниками участков, каждому присвоен самостоятельный адрес. Наделы поставили на кадастровый учет, а сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости РФ.

Но несмотря на это, 1 ноября 2016 года за городом Севастополем было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 15 гектаров, который полностью совпал с наделами кооператива.

Иски об изъятии земли у частников были проиграны правительством. Члены ЖСТИЗ подали свой иск об отмене права собственности города на спорный участок. В январе 2019 решение в пользу частных лиц принял Нахимовский районный суд Севастополя, а недавно его поддержал и Севастопольский городской суд, куда ДИЗО и Севреестр обратились с апелляционной жалобой.

- Суд пришел к выводу, что формирование нового участка проведено с нарушением законодательства. В частности, Земельный кодекс РФ и ФЗ "О кадастровой деятельности" требуют получения письменного согласия собственников при формировании нового участка, но согласие получено не было, - рассказала пресс-секретарь Севгорсуда София Яковенко.

По ее словам, представители правительства пытались доказать, что право собственности частников на землю возникло незаконно.

- Этот вопрос ранее ставился перед судом, и в 2018 году Севастопольский городской суд отказал ДИЗО в удовлетворении требований об изъятии земельных участков у членов кооператива, - отметила представитель суда.