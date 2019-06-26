В Севастополе суд отменил комплексную застройку в районе бухты Голландия

Новости

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех 09:54
Диетолог рассказала, сколько ягод в день можно съесть 09:50
В Петербурге нашли способ избавить крыши от сосулек 09:48
Виновник крупнейшей аварии на Якутской ГРЭС пойдет под суд 09:48
Остеопат рассказал, как уборка может заменить тренировку в спортзале 09:45
Сахалинского экс-губернатора отправили в колонию Хабаровского края 09:38
В Афганистане погибли двое военнослужащих США 09:34
Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию 09:31
В Башкирии отказавшей в помощи фельдшером заинтересовался СК 09:28
Новый кроссовер Ford Puma - настоящий хищник, но не для России 09:20
В Петербурге трамвай сбил велосипедиста 08:56
В Сибири по тревоге подняли в воздух "Терминаторы" и "Крокодилы" 08:45
Шорт-трекисты Южной Кореи прекратили тренировки из-за скандала 08:44
Стоимости нефти Brent повысилась до 66 долларов за баррель 08:38
Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль, про которую пациент не знал 08:33
Ученые придумали, где будут жить мамонты в случае возрождения вида 08:24
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями 08:08
В Вологодской области завели дело после гибели девушки, спасавшей ребенка 07:52
В Москве сегодня ожидается дождь и максимум +21 07:50
Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем 07:47
Буффон намерен вернуться в "Ювентус" 07:13
Врачи назвали основную опасность для женщин до 50 лет 07:12
Конгресс США нашел способ запретить Трампу развязать войну с Ираном 07:08
В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут истребитель Су-35С 07:04
Пресс-службу Белого дома возглавила знакомая Меланьи Трамп 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
26.06.2019 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Земля не ваша

В Севастополе суд отменил комплексную застройку в районе бухты Голландия
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 136(7894)
Севастопольский городской суд вернул горожанам 116 участков земли в районе бухты Голландия. Ранее власти города выставили эту территорию на торги для строительства жилого квартала с социальной инфраструктурой.

Участок площадью более 15 гектаров на Северной стороне - первый, который правительство Севастополя предложило для комплексной застройки стандартным жильем. Застройщику предлагалось заключить инвестсоглашение с правительством, возвести за свой счет школу, детский сад и всю инженерную инфраструктуру, а также продать городу 15 тысяч квадратных метров стандартного жилья (385 квартир) по фиксированной цене 40 тысяч рублей за квадрат.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
Суд удовлетворил первые иски о выселении работников Херсонесского маяка

Весной 2018 года состоялся аукцион, который выиграла компания из Удмуртии "Талан-Ижевск". Но оказалось, что в еще 2009 году эту же землю выдали 116 членам товарищества "Опушка" для возведения индивидуальных жилых домов. Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя (ДИЗО) оспорил в суде предоставление земли кооперативу. Хотя решение не вступило в силу, 15 гектаров зарегистрировали как городскую собственность и выставили на торги. Получилось, что документы на ту же самую землю имели и крупный застройщик, и 116 частников.

При разбирательстве в суде выяснилось, что с 2010 года члены "Опушки" являются собственниками участков, каждому присвоен самостоятельный адрес. Наделы поставили на кадастровый учет, а сведения внесли в Единый государственный реестр недвижимости РФ.

Но несмотря на это, 1 ноября 2016 года за городом Севастополем было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 15 гектаров, который полностью совпал с наделами кооператива.

Иски об изъятии земли у частников были проиграны правительством. Члены ЖСТИЗ подали свой иск об отмене права собственности города на спорный участок. В январе 2019 решение в пользу частных лиц принял Нахимовский районный суд Севастополя, а недавно его поддержал и Севастопольский городской суд, куда ДИЗО и Севреестр обратились с апелляционной жалобой.

Фото: Наталья Коваленская
В Ялте впервые начали сносить незаконную многоэтажку

- Суд пришел к выводу, что формирование нового участка проведено с нарушением законодательства. В частности, Земельный кодекс РФ и ФЗ "О кадастровой деятельности" требуют получения письменного согласия собственников при формировании нового участка, но согласие получено не было, - рассказала пресс-секретарь Севгорсуда София Яковенко.

По ее словам, представители правительства пытались доказать, что право собственности частников на землю возникло незаконно.

- Этот вопрос ранее ставился перед судом, и в 2018 году Севастопольский городской суд отказал ДИЗО в удовлетворении требований об изъятии земельных участков у членов кооператива, - отметила представитель суда.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ
Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
Трамп пригрозил уничтожить Иран
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси