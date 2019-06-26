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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отрезать путь к наступлению

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 137(7895)
Хищение денег со счетов - не единственный вид мошенничества в банковской сфере. Случается, владелец карты сам переводит деньги злоумышленнику. По данным Центрального банка России, в 97 процентах к потере денег приводит невнимательность или незнание элементарных правил.

При этом львиная доля преступлений совершается онлайн, когда человек переводит деньги за товар в сомнительных интернет-магазинах. Иногда пользователи скачивают нелицензионные ПО с вредоносным кодом, дающим доступ к банковской карте. Новая уловка мошенников: они звонят по телефону, представляются сотрудником банка и просят подтвердить якобы сомнительный перевод с вашего счета, задавая вопросы о  карте.

- Сотрудники банка могут узнать у вас имя и фамилию, данные паспорта, но они не вправе выяснять данные вашей карты, - говорит финансовый консультант Дмитрий Завьялов. - По закону банк может вернуть похищенные с карты средства, если клиент сообщил о краже в течение суток и если не были нарушены правила эксплуатации карты.

Между тем только в четырех процентах случаев информация о мошенничестве поступает в правоохранительные органы, в остальных отсутствует состав преступления, проще говоря, виноват сам клиент.

Как безопасно использовать банковскую карту

Никому не сообщайте данные своей карты: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, пароль, в том числе из смс, код CVV/CCV2. Переводить деньги лучше по номеру телефона, который привязан к карте.

Деньги хранятся не на самой карте, а на счете в банке. Хороший способ себя обезопасить - завести счет в интернет-банке, а на карте хранить небольшую сумму и пополнять ее по мере необходимости. Кроме того, можно создать виртуальную карту, чтобы расплачиваться в интернете.

Определите лимит на операции по снятию наличных и переводу в интернете.

Делайте покупки только на сайтах с технологией авторизации, где просят подтвердить покупку по номеру телефону или почте, и со своего устройства. Устанавливайте антивирус на персональный компьютер.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На портале госуслуг картой "Мир" можно оплачивать автоштрафы без комиссии

Одним из самых сложнораскрываемых видов мошенничества стали поддельные сайты, поэтому, прежде чем совершать онлайн-платежи, почитайте отзывы и убедитесь, что сайту можно доверять.

Игнорируйте СМС "Карта заблокирована", "Мама, я попал в аварию", "Вы выиграли приз", а также письма или СМС от судебных приставов, ЦБ, банков, платежных систем с просьбой сообщить данные карты.

Сейчас популярны так называемые нигерийские сюжеты, когда вам приходит письмо от представителя знатной иностранной семьи или дальних родственников из-за рубежа, которые просят о денежной помощи. Правило то же самое: игнорируйте посторонние СМС и звонки с автоответчика.

На банкомате обычно висит наклейка с инструкцией, как правильно вставлять карту в картоприемник. Перед операцией важно внимательно ее изучить.

Риск мошенничества снижает бесконтактная оплата, например, через приложение на телефоне, поскольку для снятия денег вы должны его разблокировать. Так никто не увидит ваши личные платежные данные.

При любом подозрении заблокируйте карту или позвоните в банк. Купите страховку, чтобы в случае мошенничества вернуть деньги.

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