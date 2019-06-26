Кто сможет воспользоваться ипотечными каникулами

31 июля в России вступит в силу закон об ипотечных каникулах, который позволит заемщикам при острой необходимости приостановить ежемесячные выплаты. О том, в каких случаях можно "взять паузу" и как сделать это правильно, "РГ" рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.

Елена Федина: В целом закон направлен на повышение уверенности граждан в завтрашнем дне. Особенность ипотечного кредита в том, что его берут на достаточно большую сумму, существенную для семей, и на продолжительный срок. В течение этого времени у заемщика могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. В подобных случаях законодатели и предусмотрели возможность воспользоваться каникулами сроком не более полугода, когда взявший кредит имеет право либо снизить размер платежа, либо вообще не платить по договору. Проценты по кредиту будут начислять, но дата окончательной выплаты отодвинется. То есть, когда каникулы закончатся, заемщик продолжит погашать кредит на условиях, прописанных в кредитном договоре, но сумму, накопленную за время перерыва, он будет оплачивать в конце срока.

Это позволит найти новые финансовые источники для погашения кредита и предпринять меры для повышения дохода.

Елена Николаевна, какие обстоятельства дают право на ипотечные каникулы?

Елена Федина: Все они оговорены в законе. Это потеря работы, получение инвалидности I или II группы, временная нетрудоспособность более двух месяцев, существенное снижение доходов заемщика, а также увеличение числа лиц, находящихся на иждивении при одновременном снижении доходов. Все подробности по каждому случаю даны очень четко. Например, заемщик должен подтвердить, что его доход сократился более чем на 30 процентов, при этом размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50 процентов от среднемесячного дохода.

Заемщика или всей его семьи?

Елена Федина: В законе речь только о заемщике. Конечно, если у него есть второй член семьи - муж или жена, у кого хороший доход, не стоит обращаться за каникулами. Мы в Банке России надеемся, что люди будут рационально рассчитывать свои финансы: если есть чем платить, конечно, нет смысла оформлять рассрочку, вдруг завтра случится нечто похуже. Надо помнить: такая возможность предоставляется только один раз.

Могут ли прибегнуть к отсрочке заемщики, взявшие ипотеку несколько лет назад?

Елена Федина: Да, новшество коснется и действующих договоров, не только заключенных после 31 июля. А в договоры, заключенные после 31.07.2019, банки обязаны будут включить соответствующие условия, причем данная информация должна быть размещена на его первой странице.

Но ведь фактически уже сейчас у заемщиков есть законная возможность договориться с банком о реструктуризации задолженности…

Елена Федина: Надо понимать, что решение о реструктуризации, то есть об изменении условий кредита, - это всего лишь право банка, а не обязанность. Предоставление ипотечных каникул человеку, который имеет на это законное право, станет обязательным. Кстати, накопленная практика реструктуризации ипотечных кредитов показывает: если банк дает заемщику право выровнять свое финансовое положение, тот вскоре налаживает свои дела и исправно платит кредит.

Тем не менее банки не всегда идут навстречу просьбам о реструктуризации. Много ли жалоб на отказы?

Елена Федина: За январь-апрель 2019 года мы получили 54 жалобы на банки, это немного. Однако статистика обращений не дает полной картины: большинство не идет жаловаться, а старается решить проблемы самостоятельно. Впрочем, ипотека - это особый вид кредита, по нему очень низкий уровень просрочки: меньше одного процента. Здесь две причины. Во-первых, когда люди берут ипотеку, они оценивают свои силы, продумывают, за счет чего будут вносить ежемесячные платежи. Во-вторых, ипотека предоставляется с обременением на жилье, это дисциплинирует, все стараются каким угодно способом изыскать средства для погашения кредита. Но хорошо, что каникулы будут, поскольку законная возможность взять перерыв, например на период поиска работы, придаст уверенности как действующим, так и будущим заемщикам.

Как минимум половина обстоятельств, дающих право на каникулы, попадает в число страховых случаев, ведь банки часто обязывают ипотечников страховать риски. Не получится ли, что людям придется переплачивать за то, от чего государство их и так защищает? Например, от той же потери работы.

Елена Федина: Страховка - это дополнительная финансовая гарантия для заемщика. Не надо забывать: ипотечные каникулы будут обязательны для всех, а страховые условия очень индивидуальны, поэтому надо внимательно изучать все нюансы, взвешивать риски и выгоды. Например, перечень страховых случаев может быть гораздо шире, чем условия, заложенные в закон об ипотечных каникулах. Я считаю, безопасности много не бывает.

Ключевой вопрос

В прошлом году банки зафиксировали бум рефинансирования, когда заемщики с ипотекой массово уходили в банки, предлагавшие меньшие ставки. Этот процесс продолжается до сих пор. Получается, можно брать каникулы в каждом банке?

Елена Федина: Нет. По одному объекту недвижимости получают только одни ипотечные каникулы. Есть еще ограничения, например, по размеру кредита. Пока в стране установлен потолок - 15 миллионов рублей, но в каждом регионе эта сумма будет уточняться с учетом местных особенностей. На кредиты на роскошную недвижимость каникулы не распространяются. И еще: жилье, под которое взят кредит, должно быть у заемщика единственным.