Ревизию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт проводит администрация Екатеринбурга. По итогам прошлогодней проверки как минимум сотне горожан уже пришли требования вернуть в казну незаконно полученные выплаты. В нынешнем году, по прогнозам, цифры будут не меньше.

В большинстве случаев речь идет не о копеечных суммах: в исковых требованиях фигурируют даже шестизначные цифры. Самая крупная - 161 тысяча рублей. Общая сумма пока не оглашается, но даже по приблизительным подсчетам это не менее миллиона рублей.

Пока "перетряхнули" только получателей субсидий с 2014-го по 2016 год, и то выборочно. Справки, предоставленные горожанами для подтверждения права на льготу, работники городского управления ЖКХ отправляют в налоговую службу для проверки правильности указанных сведений о доходах. Если цифры не совпадают, липовому неимущему выставляется счет и высылается приглашение в суд.

Впрочем, процесс возврата не автоматический: горожанин сможет в суде доказать, что его справка о доходах подлинная и бюджетная помощь предоставлена обоснованно. По данным правозащитников, такие примеры есть.