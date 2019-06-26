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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оказались несостоятельными

Число корпоративных банкротств на Среднем Урале растет быстрее, чем у соседей
Текст: Юлия Борисова (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(7896)
В России в первом квартале 2019 года отмечен небольшой рост числа банкротств юридических лиц - на 1,9 процента по отношению к последнему кварталу 2018-го. Показатель не критичный, однако, учитывая, что в прошлом году он понемногу снижался, все же заставляет насторожиться.

По данным исследования, проведенного сотрудниками Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в отраслевом разрезе положительная динамика только в электроэнергетике - здесь продолжается снижение числа банкротств. А вот в сельском и лесном хозяйстве, машиностроении отмечен некоторый рост, наметился он также в строительной отрасли и сфере коммерческих услуг.

Фото: iStock
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В большинстве регионов Уральского округа динамика положительная, наиболее существенное снижение числа банкротов в Зауралье - с девяти случаев в последнем квартале 2018-го до четырех в январе-марте 2019-го. А вот в Свердловской области, напротив, отмечен рост, причем он выше, чем в среднем по России. Здесь число фирм-банкротов увеличилось со 122-х до 129-ти, и по их количеству регион занял четвертое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, где и действующих бизнесов в несколько раз больше, чем на Среднем Урале.

В УрФО аналитики заметили еще один тревожный сигнал: хотя в Тюменской области количество банкротств и снизилось, их интенсивность (отношение числа "почивших" фирм к числу действующих) оказалась наивысшей в России.

Впрочем, надо сказать, что среди двадцатки крупнейших юрлиц, обанкротившихся в первом квартале 2019-го, нет ни одной компании из УрФО. В этом списке семь московских фирм, по две с Алтая и из Подмосковья, а крупнейший банкрот - торговая сеть "Холидей" - базировалась в Новосибирской области. Таким образом, аналитики считают, что львиная доля банкротств в субъектах УрФО приходится на мелкий бизнес.

В то же время, по данным Арбитражного суда Свердловской области, в первом квартале 2019 года признаны банкротами несколько достаточно крупных компаний, например скандально известный Тагилбанк и застройщик из березовского "БЗСК-Инвест".

Экономика Финансы Долги и кредиты УрФО
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