В Нижневартовске присел на массивную уличную скамейку, изготовленную из вторсырья, главным образом из пластиковых емкостей. Выглядит солидно, кажется "вечной". Конечно, ее производство обходится значительно дороже классической с деревянными брусьями, зато пластик не на свалке - вновь служит людям. Скамейка отлита в Свердловской области в цехе компании, построившей в городе нефтяников первый в Югре мусоросортировочный завод. Когда таких сортировок будет несколько, инвестор готов организовать производство скамеек и прочих "элементов благоустройства" уже на территории автономного округа.

На главной площади Ханты-Мансийска ради эксперимента установили контейнеры для раздельного сбора мусора, в том числе для опасных отходов. Увы, часто в них бросают все подряд. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Ну а пока ликовать по поводу появления первенца, наверное, рано. Завод обошелся примерно в 150 миллионов рублей. Занято на нем свыше 30 человек, у них довольно высокий заработок, иначе штат не набрать. Здесь принимают все собираемые в городе твердые коммунальные отходы (ТКО). Сейчас не более пяти процентов их отбирается для вторичной переработки, остальное идет на полигон. Быстрого достижения максимальной планки в 60 процентов никто и не обещал - на это потребуется не один год. Однако сегодня нет четкого ответа на вопрос, готовы ли будут переработчики принимать и пускать в производство более половины отходов, образующихся в городах? Ведь сеть сортировочных предприятий станет расти, а мощности по утилизации вторсырья вряд ли за ними поспеют. А значит, по мере увеличения предложения "вторичка" будет дешеветь. Да и сейчас некоторые ее виды реализовать трудно.

В соседней Тюменской области первый профильный завод, гигант по сравнению с нижневартовским и запущенный с ним почти одновременно, за первые пять месяцев работы отобрал для переработки 16 процентов ТКО. Таковы публичные данные. Между тем региональный оператор, прежде настоявший на коррекции ранее прописанных в концессионном соглашении обязательств (построить на территории области вместо четырех три специализированных завода), теперь не уложился в сроки и недавно добился согласия от местного законодателя на их продление.

Проблема еще и в том, что на сортировку поступают смешанные отходы. Отделить друг от друга с помощью механизмов и вручную пластик, металлы, стекло и прочие твердые фракции - задача посильная, вопрос только в себестоимости операций. Но загрязненная жирами, прочими нечистотами бумага уже никуда не годна. Велика ли, спросите, потеря? Да, велика.

- Домохозяйства ежегодно формируют приблизительно 4,6 миллиона тонн макулатуры. Преобладающая ее часть сгнивает на полигонах, тогда как могла бы брикетироваться и в качестве вторичного волокна использоваться для выпуска картона. Целлюлозники готовы приобретать макулатуру в неограниченных количествах, но в потребном состоянии, - объясняет руководитель практики "ТЭК и ресурсы" Андрей Заутер.

Непросто убедить людей в важности разделения ТКО и доказать, что их старания не пропадут даром. "Все равно все смешают", - уверены многие

Самое элементарное и несложное - разделять сухой и влажный мусор сразу, еще дома. В Тюмени об этом только мечтают, в Нижневартовске уже приступили к делу. Во многих дворах появились контейнеры желтого и серого цветов. Серые - для пищевых отходов, загрязненных продуктами питания упаковок, средств личной гигиены и подобных отбросов. Желтые - для потенциально полезных фракций. В одну машину загружать все это, понятно, нельзя, то есть мусоровозы тоже должны отличаться друг от друга, как и их маршруты - влажные отходы сортировке не подлежат.

Непросто убедить людей в важности разделения ТКО еще в квартирах и доказать, что их старания не пропадут даром. "Все равно все смешают", - чаще всего таким аргументом игнорирующие призыв коммунальщиков граждане оправдывают привычку бросать все в одно ведро.

- Когда одинаковые мусоровозы забирают содержимое из разных по предназначению баков, у части жителей возникает подозрение, что сборщики ТКО лукавят. Поэтому машины соответственно маркируем. Для изменения психологических установок требуются время и терпение. Да и опыт негде почерпнуть: раздельный сбор в уральских регионах еще никто не практиковал, - говорит и.о. начальника отдела обращения с отходами администрации Нижневартовска Анжелика Зайцева.

В этой связи любопытны результаты соцопроса, проведенного группой студентов Сургутского госуниверситета. Подавляющее большинство из 379 опрошенных ими сургутян в возрасте от 13 до 70 лет выразили готовность разделять мусор. Три четверти респондентов выступили за размещение соответствующих контейнеров поблизости с домом. Главные факторы, препятствующие раздельному сбору, - дефицит свободных площадей в квартире (62 процента), отсутствие информации о месте сдачи вторсырья (58) и экономических стимулов (27). Каждый второй признался, что выбрасывает в баки для ТКО опасные отходы.

Не случайно многим представляется чудаковатым поведение их землячки, именитого эколога Югры, начальника профильного управления нефтегазовой компании Любови Малышкиной. Она несет скопившуюся дома макулатуру на работу, где всю ненужную канцелярию измельчают "по всем правилам" для бумажных фабрик. Более того, когда летит в командировку в Москву, пластиковые крышечки от бутылок прихватывает с собой для того, чтобы опустить их в столице в специальную емкость - в родном городе такой возможности нет.

- Привычки можно и нужно менять, - убежден замглавы Нижневартовска Николай Лукаш. - Сейчас в городе установлено свыше 500 емкостей для пластиковой тары. Заполняются они довольно быстро, а на первых порах значительная масса горожан их игнорировала. Когда-то боксы для опасных отходов можно было по пальцам пересчитать и они не были общедоступны, а сегодня - на шаговом расстоянии.

Владимир Кайгородов, начальник муниципального управления по природопользованию и экологии, раскрывает суть преобразований:

- В январе 2018 года в Нижневартовске насчитывалось 22 бокса для ртутьсодержащих отходов, энергосберегающих ламп, батареек. В марте нынешнего года - уже 238. Размещали таким образом, чтобы на каждые 20 тысяч квадратных метров жилья приходился один контейнер. Сервис - содержание боксов, их своевременное опорожнение и доставку содержимого специализированным предприятиям - взял на себя предприниматель. У него заключены договоры с управляющими компаниями, с жильцов взимается фиксированная плата, очень скромная.

Вроде все предельно просто. Однако для других городов Уральского округа, за редким исключением, организация сбора опасных отходов в коммунальной сфере - вопрос болезненный, таящий множество загадок и нелепостей. Это тема отдельного детального разговора, и мы к ней обязательно обратимся некоторое время спустя.