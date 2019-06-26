Самые интересные проекты Югры отметят на карте культурных брендов России

Масштабный культурный проект "Живое наследие" запускается в России. Смысл идеи - создать общероссийскую карту культурных брендов всех 85 регионов страны для продвижения и сохранения культурного наследия на местах. Проект активно поддержала Югра. Самые интересные события и места региона отметят на карте культурных брендов страны.

Что готова показать Югра?

По каждому региону на карте будет открываться специальный символ с подробной геолокацией. Кликнув на него, пользователь получит подробную информацию об объекте с фотоматериалами. В ходе проекта будет собрана информация об уникальных поселениях, городах, культурных сооружениях и комплексах, природных объектах, а также традициях, промыслах, выдающихся людях.

Какие знаковые места, большие культурные мероприятия, проводимые в Югре, могли бы быть представлены на карте?

Регион уже внес свои предложения организаторам проекта. В результате первой выборки культурных брендов в общероссийскую карту "Живое наследие" предлагается включить Русскинский музей природы и человека, археопарк Ханты-Мансийска, праздники "Медвежьи игрища", "Вороний день", аэропорты Николай Архангельский и Фарман Салманов Нижневартовска и Сургута. Работа над проектом продолжается совместно со всеми муниципалитетами региона.

Отметим, ряд культурных событий Югры вошли в топ-200 самых интересных событий России 2019 года.

Так, координаторы проекта "Национальный календарь событий" по итогам конкурсного отбора отметили праздник "День оленевода в селе Казым", фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". Кроме того, новый брендовый проект - межмуниципальный маршрут "Золотая Югра", предполагающий посещение туристских объектов в 5 муниципальных образованиях региона.

Как подчеркивает глава Югры Наталья Комарова, все это результат совместной работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, туроператоров, предприятий туристской индустрии региона.

Наталья Комарова не раз акцентировала внимание на том, что необходимо тиражировать опыт по продвижению проектов Югры на всероссийском, международном уровнях, создавать межмуниципальные брендовые культурно-познавательные маршруты.

- В концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, и Югра готова внести свою лепту, - подчеркивает губернатор региона.

Представим лишь часть уникальных культурных брендов Югры.

В Русскинской особый дух

Считается, что особый дух Югры можно почувствовать именно в Русскинской. Деревня располагается в 130 километрах от Сургута на берегу реки Тром-Аган. Более 80 процентов населения - представители коренных малочисленных народов ханты и манси. Название деревни происходит от хантыйской фамилии Русскины.

Особенное место в Русскинской -Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова. Его основа - коллекция предметов культуры и быта, собранная основателем музея в поездках на стойбища тром-аганских ханты, а также уникальное собрание чучел животных Западной Сибири, созданных Александром Павловичем, который занимается таксидермией уже больше 40 лет.

Местные жители ведут традиционный образ жизни. Обширная территория сельского поселения включает 48 территорий традиционного пользования, около 250 стойбищ, более 150 оленеводческих хозяйств. Кроме самобытности и удивительной красоты, Русскинская поражает высоким уровнем культуры. Население деревни - 1,8 тысячи человек, при этом здесь три культурных центра.

В археопарке надо обязательно побывать

В Ханты-Мансийске считают, что это то место, где надо обязательно побывать каждому гостю. Археопарк - это не только бронзовые фигуры животных плейстоценового времени и палеолитических людей, но и уникальное сочетание в одном месте геологической, археологической и исторической локации. Фигуры животных с удивительной подсветкой по ночам поражают воображение даже тех, кто уже не раз побывал в парке. Они выполнены так, что выглядят, как живые, хотя и отлиты из бронзы.

Кто видел Медвежьи игрища?

Медвежий праздник, или Медвежьи игрища, - одна из самых древних церемоний коренных народов Югры, которая сохранилась до наших дней.

В культуре ханты и манси медведь считается священным зверем и младшим братом человека. Поэтому одним из традиционных является Медвежий праздник, или Медвежьи игрища, которые длятся 4-5 дней. По традиционным воззрениям народов, убитый во время охоты медведь остается "живым". Добыча его оборачивается всеобщим праздником и весельем - приездом желанного "гостя" в дом охотника. Медведя вносят в дом и обряжают - глаза и нос закрывают берестяными кружками или металлическими пуговицами, на голову надевают шапку и пояс, лапы украшают бусами или кольцами. Выставляется угощение - хлеб, рыба, ягоды, вино. Съезжаются все родственники и соседи. На Медвежьих игрищах исполняется до 300 номеров: песен, танцев, сценок, кукольных представлений. Затем убитого медведя делят на части, варят и едят.

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По мнению организаторов, проект "Живое наследие" позволит сформировать механизм выявления и продвижения уникальных культурных особенностей российских городов, поселков и сел, создать так называемый "культурный код места".

Проект реализуется в несколько этапов: составление классификатора и критериев отбора локальных культурных брендов, сбор информации об уникальных культурных объектах и практиках регионов, экспедиции, проведение семинаров, дискуссии, проектные сессии в малых городах и исторических поселениях. Также запланирован к проведению всероссийский фестиваль "Живое наследие", в рамках которого в Москве будут презентованы лучшие бренды.