Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль, про которую пациент не знал

С необычным случаем столкнулись хирурги тюменского онкоцентра: они удалили гигантскую злокачественную опухоль пациенту, который о ней даже не подозревал. Вообще к врачам мужчина пошел из-за того что начал набирать вес, как оказалось, причиной тому было новообразование (липосаркома) в брюшной полости.

"Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник. Это одна из наиболее крупных и тяжелых опухолей за нашу практику", - рассказал Евгений Франк, завотделением хирургии многопрофильного клинического медцентра.

Три хирурга около десяти часов оперировали уникального пациента. Не обошлось без сложностей: было тяжело добраться до сосудов, приходилось постоянно поднимать и удерживать многокилограммовое образование, но врачи с задачей справились и успешно удалили опухоль.

"Так как она прорастала в соседние органы, нам пришлось сделать их резекцию, а после выполнить реконструкцию - несколько соединений между толстыми кишками, пищеводом и желудком", - пояснил Франк.

Поскольку операция оказалась серьезной и затронула многие органы, пациент долго восстанавливался. Сейчас он чувствует себя хорошо, похудел. В клинике отмечают, что противоопухолевое лечение ему не потребуется: липосаркома не метастазирует.