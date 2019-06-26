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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Уральские производители начали предлагать свои товары на сайте Alibaba
Текст: Алена Маркина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(7896)
На международной интернет-площадке начали торговать уральские предприятия. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на сайте Alibaba организовал выделенную виртуальную витрину товаров уральских предпринимателей с бесплатным размещением. Более того, в случае высокого спроса на конкретную продукцию фонд возьмет на себя создание отдельных аккаунтов компаний.
Фото: Центр поддержки экспорта Самарской области
В 2019 году в Самарской области на экспорт выведут 90 компаний

- В одиночку такая работа потребует от малого бизнеса больших временных и финансовых затрат. Но, воспользовавшись мерой господдержки, уральские предприниматели-экспортеры смогут протестировать продажу своих товаров через электронные сервисы, оценить уровень заинтересованности покупателей в их продукте, отследить карту запросов по странам и регионам и скорректировать свои производственные мощности, если потребуется, - рассказал замдиректора фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В пресс-службе фонда уточнили, что стоимость организации витрины на Alibaba составляет 100-450 тысяч рублей в год. Помимо размещения на витрине, бизнесменам помогают с переводом промоматериалов на иностранный язык. Также фонд готов софинансировать до 50 процентов затрат на международную сертификацию или оформление патента.

Заявки на размещение в витрине подали 25 свердловских компаний, из них 11 уже представили продукцию на сайте. Это производители замороженных овощей, специй, чая и сухих строительных смесей.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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