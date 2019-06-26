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26.06.2019 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Надыме сняли на видео медведя-спортсмена

Текст: Екатерина Призова

На трассе в районе Надыма сняли на видео бегущего перед машиной молодого медведя. Откуда и куда несется косолапый, не понятно, но в соцсетях его окрестили "спортсменом" и пошутили, что он так приводит себя в форму к пляжному сезону.

Пассажиры автомобиля, из которого снят ролик, настойчиво уговаривают медведя сойти с дистанции и свернуть в сторону леса. "Может быстрее будет, если мы сами через лес поедем?", - смеются они.

Фото: iStock
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По словам авторов видео, животное бежит так уже давно и держит темп: скорость едущего следом авто - 30-40 километров в час. Водитель отметил, что впервые сталкивается с таким явлением.

Кстати, "РГ" уже писала, что медведи стали чаще выходить к людям и жилью все чаще. Так, очередное фото животного, выложенное в соцсетях, заставило мэра Ноябрьска экстренно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

- Численность медведей в Арктике за последние 15-20 лет заметно возросла. И это вызвано в первую очередь потеплением климата. При этом многочисленные свалки на окраинах городов и поселках привлекают диких зверей, для них это легкий способ найти кормовую базу, - рассказала заведующий научно-исследовательским сектором Научного центра изучения Арктики Елена Агбалян.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО РГ-Видео
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