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26.06.2019 20:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город помнит

В Нефтеюганске почтили память первого всенародно избранного мэра Владимира Петухова
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
Первому всенародно избранному мэру Нефтеюганска в конце нынешнего года исполнилось бы 70 лет. Не исключено, что он и сегодня продолжал бы руководить городом…Но 26 июня 1998 года Владимир Петухов был убит по дороге на работу недалеко от здания администрации.

Буквально за месяц до этого он обвинил "ЮКОС" в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Владимир Петухов объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов в крупных размерах, отстранить от занимаемых должностей начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Югры, погасить накопленную с 1996 года недоимку в размере 1,2 триллиона рублей.

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Вчера в Нефтеюганске отметили очередную годовщину со дня его смерти. Возле памятника собрались горожане, общественники, власти Югры, вдова Владимира Петухова Фарида Исламова.

-Те, кто знал, любил Владимира Петухова, вспоминают о нем как о человеке, который, невзирая на чины и звания, на противников, следовал одному очень важному принципу - победе закона и справедливости, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

И хотя руководить городом ему довелось меньше двух лет, в Нефтеюганске и сегодня Владимира Петухова, вспоминают как человека редкой принципиальности, стойкости и честности.

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