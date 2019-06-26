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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиграли в "ферму"

Подпольное казино работало под вывеской майнинг-центра
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(7896)
Игорный дом на цокольном этаже нижнетагильского торгового центра обнаружили сотрудники свердловского ОБЭП. Правда, для этого им и общественникам из проекта "Народный контроль" пришлось совершить необычную "контрольную закупку" - заняться добычей криптовалют.

Нелегальное казино в торговом центре на улице Юности в Нижнем Тагиле просуществовало меньше месяца, однако, по словам полицейских, уже обзавелось солидной клиентурой. Неудивительно: заведение было организовано с размахом. Несколько просторных помещений на цокольном этаже, броский интерьер - красные стены и полы, такие же диванчики и барные стулья, натяжные зеркальные потолки. На столах вдоль стен - десятки мониторов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Дагестане задержали владельца майнинговой фермы

На открытие "майнинг-центра" в конце мая тагильчан зазывали по полной программе: красочные флаеры обещали 500 рублей в подарок каждому предъявителю и фуршет в первый день работы заведения. Возможно, некоторые неискушенные посетители действительно хотели приобщиться к новым финансовым технологиям и "накопать" себе немного криптовалюты. Однако в реальности никакой добычи цифровых денег не происходило. Клиент покупал игровую карту и при помощи администратора выбирал ту или иную визуализацию игры. После того как на мониторе появлялись знакомые с эпохи игровых автоматов бананы, лимоны, вишенки, можно было приступать к нехитрому процессу.

Сколько цифровой или реальной валюты в результате "намайнили" себе организаторы незаконного бизнеса, выясняют полицейские. Они уже опросили сотрудников центра и вывезли 20 единиц электронного оборудования. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, сейчас проводится проверка, все оборудование направлено на экспертизу. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела. Руководителям креативной "майнинг-фермы" грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до четырех лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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