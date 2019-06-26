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26.06.2019 19:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бронемашина на "упрощенке"

Депутаты снизили налоговые ставки для широкого перечня видов бизнеса
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(7896)
В Курганской области приняли закон, стимулирующий создание новых производств. В частности, значительно расширены перечень категорий налогоплательщиков, применяющих пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Правда, некоторые виды предпринимательской деятельности, включенные в перечень получателей льготы, вызвали недоумение у экспертов.

Региональный закон предусматривает снижение ставки по УСН с 15 до 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, чьи инвестиционные проекты включены в раздел "сопровождаемые" областного реестра. Но воспользоваться льготой смогут не все, а лишь бизнесмены, инвестировавшие не менее 10 миллионов рублей.

Фото: iStock
Как работает упрощенная система налогообложения в Беларуси

- Сумма оценочная, - поясняет замгубернатора, начальник регионального финансового управления Константин Ермаков. - Исходя из нее мы рассчитываем, что будет создано производство не менее чем на десять рабочих мест.

По его данным, две трети сопровождаемых инвестпроектов именно такие - дороже 10 миллионов.

Появились и другие преференции. Если организация, зарегистрированная после 1 января 2019 года и находящаяся на "упрощенке", выбрала объектом налогообложения доходы, то ставка налога устанавливается в размере одного процента. Эта льгота распространяется в том числе на сферу информтехнологий и слабо востребованные на территории Зауралья виды деятельности. Если объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка выше - пять процентов.

Воспользоваться льготой смогут не все, а лишь бизнесмены, инвестировавшие в экономику региона не менее 10 миллионов рублей

К закону прилагаются два перечня видов экономической деятельности общероссийского классификатора, в отношении которых устанавливаются пониженные налоговые ставки. Вот они-то и вызвали больше всего вопросов и споров. Например, в первый список наряду с выращиванием рассады, производством мыла, лаков, красок, чугуна, организацией конференций и выставок попало строительство кораблей, судов и лодок, а также… военных боевых машин. Ну, с последними все понятно: Курганская область - родина БМП, хотя вряд ли их производители когда-либо окажутся на "упрощенке". Но кто будет строить в Кургане корабли, если последние теплоходы на Тоболе видели в начале 1970-х годов? Сейчас река настолько обмелела, что в некоторых местах даже на катамаране плыть опасно. Предприниматели полагают: разработчики таким образом пытаются привлечь в регион иногородний бизнес. Вдруг кто-то действительно откроет фирму по изготовлению рыбачьих баркасов?
Инвестициям нужна защита

Второй перечень (для бизнеса, выбравшего объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов) ближе к реальности. В него входят такие виды деятельности, как растениеводство, животноводство, рыболовство, охота, лесозаготовки, строительство зданий, деятельность турагентств и туроператоров и другие. Но предприниматели опять недовольны: почему не включены также услуги ЖКХ, перевозчиков?

- Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес всегда положительно, у предприятий останется больше средств на развитие, - прокомментировал новшества депутат облдумы, член общественной региональной организации "Опора России" Игорь Меньшиков. - Жаль только, что к разработке законопроекта не привлекли самих предпринимателей. Думаю, они могли бы предложить такие виды экономической деятельности, которые действительно будут интересны региону, а главное - востребованы.

О том, что документ явно сырой, говорили многие депутаты. Тем не менее закон приняли с условием: посмотреть, как он будет работать, и уже тогда, если потребуется, его скорректировать.

Кстати, разработчики законопроекта утверждают, что бюджет области не пострадает: выпадающих доходов льгота не повлечет.

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