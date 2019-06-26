Видео: Жители Ямала столкнулись с нашествием насекомых

В Надыме жители столкнулись с нашествием насекомых. Травяные комары массово оседают на окнах и москитных сетках и большими группами забиваются в углы.

Фотографии с тучами насекомых появились на днях в городских пабликах Надыма в соцсети "ВКонтакте". Создания, похожие на комаров, скапливаются на стенах и подоконниках, залетают в подъезды и садятся на москитные сетки. Сильнее всего страдают те, у кого окна не защищены от насекомых. Одни пользователи социальных сетей пугаются нашествия комаров, другие же отмечают, что бояться не стоит. "Каждый год по набережной такое явление природы, только в этом году их немного больше. Не надо бояться, они не кусают, это не комары", - говорят надымчане.

Как рассказал "РГ" кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Красненко, "комары-мутанты" в Надыме - это хирономиды. Они не кусаются и не представляют никакой опасности для человека. У хирономид нет ртов - они набирают массу в период личинки. После чего происходит короткий период лёта, который длится 2-3 суток. За это время происходит спаривание, после чего хирономиды вновь откладывают личинки.

По мнению Александра Красненко, нашествие насекомых произошло из-за холодной весны - период развития и лёта хирономид, обычно растянутый, сильно сократился. Теплая погода и высокая влажность только подстегнули этот процесс. Как отметил ученый, бояться длительного нашествия насекомых не стоит - вылет продлится максимум неделю, если к этому времени "на крыло" не встанут другие виды хирономид. Однако исследователь предупредил, что после надымчанам стоит опасаться настоящих комаров и мошек. Будет их вылет таким же массовым или нет, зависит от погоды и температуры воды.