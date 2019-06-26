Важнейший для Екатеринбурга инфраструктурный проект вряд ли удастся осуществить к 300-летию города. Продолжение строительства подземки в столице Урала признано преждевременным, о чем глава федерального минтранса Евгений Дитрих доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ датирован 30 апреля, но только сейчас всплыл в СМИ и вызвал большой резонанс: о развитии метро город грезит уже много лет.

Оказывается, уральцев подвел пассажиропоток на действующей ветке - с 2013 года он снижается. Кроме того, в минтрансе не увидели мероприятий, связанных с проектированием второй линии: в Москве ждали и не дождались расчетов и оценки общественных затрат и социальных эффектов от проекта. А также подробной информации о развитии альтернативных видов общественного транспорта, внебюджетных источников финансирования.

В Екатеринбургском метрополитене с фактами не спорят, но не считают их основанием для похорон проекта.

- Снижение пассажиропотока происходит из года в год, мы объясняем это сокращением деловой активности горожан. Кроме того, существует и сезонный фактор - летом пассажиров всегда меньше на 20 процентов. Однако вторая линия все равно нужна, метро востребовано, а город активно развивается, - убежден и.о. руководителя Екатеринбургского метрополитена Павел Разумов.

Официальный сайт метрополитена информирует, что с начала года по сегодняшний день подземные поезда перевезли 19,6 миллиона пассажиров, следовательно, за год их будет чуть более 40 миллионов. Между тем некоторые эксперты считают строительство оправданным при более высокой планке - 50 миллионов.

Чтобы сократить убыточность предприятия и отремонтировать старые вагоны, власти города с 15 мая подняли цену на проезд в метро с 28 до 32 рублей. По словам Павла Разумова, пока не подсчитано, как это сказалось на пассажиропотоке. Возможно, новые цены заставили кого-то пересесть в трамвай или троллейбус. В любом случае четыре рубля к тарифу не решают проблему финансирования строительства новой ветки - этот проект оценивается в 76 миллиардов рублей. Так стоит ли продолжать?

- В разговорах об экономической целесообразности и необходимости развивать наземные виды транспорта есть доля истины. Однако при компактности города и медленном развитии подземки спада пассажиропотока в метро не избежать. Существующий маршрут короткий, возможно, если бы он шел до Химмаша или аэропорта, мы бы увидели другие цифры. Но вторая ветка нужна. Гарантирует ли она устойчивый рост пассажиров? Возможно, стоит пересмотреть направления перспективных линий, связать их с новыми, быстрорастущими районами города, например Академическим. Иначе будет небольшой всплеск, а затем спад активности пассажиров, - рассуждает врио заместителя директора Института экономики УрО РАН по научной работе Михаил Петров.

Местные власти тоже необходимость продолжения строительства метро под сомнение не ставят. И, судя по всему, отказ минтранса их не обескуражил: глава города Александр Высокинский заявил, что проектирование город продолжит на собственные деньги. Другое дело, что само строительство муниципалитету, конечно, не по карману. Но, по словам мэра, главная гарантия выделения средств Федерацией - разработанная техническая документация. В продвижении этого проекта муниципалитет надеется на поддержку губернатора Евгения Куйвашева и полпреда президента Николая Цуканова. Последний высказался по этому поводу в Тюмени на форуме "Утро" вполне определенно и оптимистично:

- Я знаю, что президент и премьер эту идею поддержали. Дальше региональным властям нужно готовить проектную документацию и работать с федеральным правительством, - заключил полпред.

Тем временем в мэрии решили заручиться поддержкой не только первых лиц региона и округа, но и обычных екатеринбуржцев. На официальном портале горадминистрации им предложили проголосовать за или против строительства второй ветки метро, выбрав один из двух вариантов ответа: "Жизненно необходима" и "Не нужна". Первый вариант выбрали 96 процентов участников голосования. Для большей репрезентативности депутат гордумы Владимир Крицкий предложил включить этот пункт в опрос жителей, касающийся выбора места для храма святой Екатерины, намеченный на сентябрь.

Прямая речь

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:

- Вопрос развития метрополитена в Екатеринбурге должен быть рассмотрен с учетом расчета и оценки общественных затрат и общих социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, а также комплексного развития альтернативных видов городского пассажирского транспорта, исходя из возможностей консолидированного бюджета Свердловской области и вариантов привлечения внебюджетных источников финансирования.