Жительницу Зауралья оштрафовали за брошенных на сутки младенцев

Жительницу поселка Лебяжье в Курганской области оштрафовали за то, что она на сутки бросила без присмотра двоих маленьких детей.

Это случилось в феврале этого года: нерадивая мать ушла выпивать с приятелями, а дети, одному из которых было три года, а второму только год, остались в квартире одни и без пищи.

Малыши замерзли и простыли. Соседи услышали их плач и вызвали помощь.

"В мае по решению суда родители детей были ограничены в правах. Женщина также признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). На заседании она признала свою вину", - рассказали в пресс-службе Курганской областной прокуратуры.

Суд назначил горе-матери наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.