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26.06.2019 15:41
Рубрика: Власть

Регионы снизят вредные выбросы

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который подготовлен в целях исполнения президентского поручения о снижении нагрузки на атмосферный воздух в крупнейших российских промышленных городах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительственный законопроект предполагает проведение в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов. Пилотный проект пройдет в следующих городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Минприроды создаст фонд данных экологического мониторинга

Сначала выбросы проанализируют. До 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчеты, до 1 августа 2020 года - расчет и оценка рисков для здоровья человека. Затем - до 1 ноября 2020 года - должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов для них. А до 1 марта 2021 года должна быть проведена актуализация комплексных планов. Речь о снижении выбросов от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. А компаниям, осуществляющим деятельность на квотируемых объектах, придется разработать план мероприятий по достижению квот выбросов.

План целевых показателей по выбросам будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом губернаторы будут нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов привел в пример Челябинск, который он представляет в нижней палате. Это один из 12 городов, "где, по справедливому замечанию президента, люди неделями могут не видеть небо из-за смога" и "знают на себе, что такое "нечем дышать".

- Поэтому мы предлагаем дать регионам инструмент влияния на эту ситуацию, - пояснил Бурматов.

Сейчас все крупнейшие предприятия-загрязнители подотчетны Росприроднадзору, а не региону. При нынешних правилах оперативно мониторить ситуацию с загрязнениями не получается: проверки проводятся, когда "там уже все рассеется и проверять будет ничего, а людям нечем дышать вот конкретно сегодня".

Фото: iStock
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- Поэтому в интересах регионов мы даем им возможность проводить сводные расчеты на территории промышленных городов, - указал Бурматов. - То есть фактически территория этих 12 городов будет покрыта расчетной сеткой, и в узлах этой сетки будет фиксироваться концентрация вредных веществ.

Исходя из сводных расчетов, Роспотребнадзор подсчитает, какие вредные вещества могут нанести наибольший вред человеческому здоровью, и далее Росприроднадзор выдаст каждому предприятию квоту.

- Это делается для того, чтобы на 20% в соответствии с указом президента снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в промышленно насыщенных городов, обезопасить наших граждан и снизить негативную нагрузку на окружающую среду, - резюмировал парламентарий.

Между тем

Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект на экологическую тему - документ определяет порядок обращения с отходами первого и второго классов опасности. Это конденсаторы, ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы, аккумуляторы и батарейки, кислоты, щелочи. Например, одна пальчиковая батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы или 40 литров воды.

- На данный момент нет систем учета, мониторинга образования и обезвреживания, утилизации и захоронения этих отходов. Поэтому должен быть единый федеральный оператор, который возьмется за эту работу, - отметил Владимир Бурматов, добавив, что это предполагается поручить Росатому.

Проекты объектов утилизации опасных отходов вынесут на общественные слушания, сообщили депутатам в Росатоме.

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