РФС одобрил введение VAR, решение по расширению Премьер-лиги не принято

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что с первого же тура нового сезона на матчах Премьер-Лиги будет работать система видеопомощи арбитрам. При этом решение по расширению РПЛ пока не принято.

Система VAR начнет работать на матчах РПЛ с первого тура нового сезона. "В следующем сезоне ставим задачу использовать систему уже с первого тура, - сказал Дюков. - Может, не на всех матчах, но решение принято. Что качается выбора подрядчика, то работа продолжается. Есть два претендента, и сейчас лига (РПЛ) завершает работу. Мы рассчитываем, что в конце этой недели - в начале следующей подрядчик будет определен. Договор должен заключать союз (РФС), оплату будет производить РПЛ через нас".

Дюков также высказался по поводу изменений в лимите на легионеров в будущем. "Сейчас сказать четко и однозначно, что через два года мы пересмотрим и ослабим лимит - нельзя. Надо запустить реформу, произойдут изменения, и по их результатам можно будет вернуться к вопросу о лимите на легионеров, и должен ли он быть вообще", - приводит слова Дюкова РИА Новости.

В то же время на Исполкоме не было принято решение об увеличении состава участников РПЛ с сезона 2020-2021 годов. По словам Дюкова, РФС ждет от Премьер-Лиги анализа обоснованности такого решения.

"РПЛ обещает, что эта работа будет завершена на следующей неделе, и по ее итогам примем решение на исполкоме. Пока я президент союза, все решения будут приниматься взвешенно и скрупулезно. Для меня, и не только для меня, важно, чтобы наши клубы играли больше, и чтобы больше было топовых матчей. Если Премьер-Лига обоснует нам, что 18 команд - это правильный шаг и шаг вперед, тогда это решение может быть принято вполне", - заявил Дюков.