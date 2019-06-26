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26.06.2019 15:27
Рубрика: Спорт

РФС признал Артема Дзюбу лучшим футболистом сезона

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона-2018/19. В минувшем сезоне во всех турнирах за "Зенит" он забил 13 мячей и отдал 15 голевых передач.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом страны.

Фото: Виталий Белоусов / РИА новости
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов стал обладателем премии "Надежда", которая вручается лучшему молодому игроку сезона по версии РФС. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах чемпионата России, пропустив восемь голов и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

РФС опубликовал список 33 лучших футболистов России сезона-2018/19. Список был утвержден на заседании исполкома РФС, которое прошло в среду в Доме футбола в Москве.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит");

правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Сергей Петров ("Краснодар");

правые центральные защитники: Бранислав Иванович ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Максим Беляев ("Арсенал");

левые центральные защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар");

левые защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Кристиан Рамирес ("Краснодар");

опорные полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит");

правые полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов");

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черчесов: Дзюбе девушек доверять нельзя

центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Вильмар Барриос ("Зенит");

левые полузащитники: Виктор Классон ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Резиуан Мирзов ("Арсенал");

правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит"), Лука Джорджевич ("Арсенал);

левые нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Зе Луиш ("Спартак").

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил награду РФС "За вклад в развитие футбола" по итогам сезона-2018/19.

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