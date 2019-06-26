Россия и Беларусь лидируют в медальном зачете на II Европейских играх в Минске

Европейские игры в Минске - это не только про спорт, про жесткую конкуренцию и бескомпромиссную борьбу за 200 комплектов медалей, а в некоторых дисциплинах и за путевки на Олимпиаду-2020 в Токио. Слоган соревнований: "Яркий год, яркий ты". Подстроить концепцию под себя может каждый. Для участников - это "Время ярких побед", для болельщиков, жителей и гостей белорусской столицы - "Время ярких эмоций".

Массу впечатлений получил и корреспондент "СОЮЗа". Тем более что журналистская аккредитация и особенно участие в экспертно-медийном туре для представителей российских и союзных СМИ открыли дополнительные возможности.

Буквально на расстоянии вытянутой руки удалось ощутить тепло и силу "Пламени мира" - символа II Европейских игр, который сейчас горит в чаше на центральном стадионе турнира "Динамо". Почетную роль хранителя огня или факелоносца нужно заслужить. Но даже когда просто находишься рядом, чувствуешь эту бешеную энергетику, которую создают и сам огонь, и люди вокруг, и место. А завершалась эстафета в Большом театре оперы и балета. Художественный руководитель Валентин Елизарьев пронес факел по зрительному залу и даже вынес его на главную академическую сцену Беларуси, где в тот момент шла репетиция оперы "Евгений Онегин". Маэстро тоже вдохновился моментом: "Этот священный огонь очень многое дает каждому из присутствующих здесь. Ощущение праздника. Мне кажется, оно есть у всей нашей страны".

Шведский стол отдыхает

В прямом смысле побывав за кулисами театра, журналисты всего на несколько часов получили доступ еще на один закрытый объект - в деревню атлетов.

Спортсменов разместили в огромном студгородке. Помимо общежития, на территории есть поликлиника, стадион, тренажерный зал, Центр белорусской культуры, развлекательный центр и, конечно, круглосуточная столовая. Там без проблем накормят шесть тысяч спортсменов и представителей 50 команд, которые приехали в Минск. Чтобы у шведского стола не скапливались очереди, а персонал на раздаче справлялся с наплывом голодных атлетов в пиковые часы, накануне Игр в столовой даже проводили стресс-тесты с участием студентов. По результатам проверки были внесены корректировки по работе кухни и сервису.

К рациону и ассортименту тоже не придерешься. Как рассказала Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания дирекции Игр, повара готовят 60 тонн еды в день. Это 300-350 блюд на любой вкус из расчета 6000 ккал на спортс­мена. В меню представлена европейская и азиатская кухня, кашерные и халяльные блюда. И естественно, местные специалитеты. Они есть и в большом зале. Но в качестве бонуса организаторы выделили для белорусской кухни небольшой ресторанчик, чтобы усилить вкусовые ощущения атмосферой. Вообще белорусский след здесь во всем.

На Играх повара готовят 60 тонн еды в день. Это 300-350 блюд на любой вкус из расчета 6000 ккал на спортсмена

- Обычно на Олимпиадах берут 60% местного сырья. У нас же используются преимущественно белорусские продукты, - отметила Юлия Кравченко. - Доля импорта незначительная - всего три процента.

Это фрукты и сухофрукты. Основные продуктовые группы: мясо, рыба, молоко - наши. В течение двух лет мы проводили аттестацию производителей и поставщиков. Вся продукция прошла карантин, а также выборочный антидопинговый конт­роль. Она не содержит запрещенные вещества, только полезные.

Еще одна важная деталь: после окончания II Европейских игр все оборудование передадут в комбинаты школьного питания и в другие социальные учреждения. А в ангаре на 5000 кв. м, построенном под столовую, разместят универсальные спортивные залы, теннисные корты. Это наследие для студентов, которые с началом учебного года вернутся в общежития.

За четкое функционирование всех объектов в деревне атлетов отвечают специалисты экстра-класса. Поэтому и общее руководство доверили профессионалу. Свои обязанности продолжил исполнять глава администрации студгородка и заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый. Каждый день Сергея Валентиновича и его команду можно найти в приемной. Они решат все вопросы. Но на соревнования Рудый обязательно выберется. Начальник же тоже может быть страстным спортивным болельщиком.

- В молодости я занимался лыжами. Сейчас люблю смотреть хоккей, футбол. Стараюсь не пропускать ни один матч ведущих клубов Беларуси и тем более сборной. Вместе со всеми горевал при последнем проигрыше: в отборе на Евро-2020 наша команда проиграла Северной Ирландии, - рассказал Рудый корреспонденту "СОЮЗа". - В программе Игр есть пляжный футбол. Мне это интересно. Постараюсь попасть на трибуны.

Болеем по-братски

Пока же белорусские спортсмены собирают медали в спортивной акробатике, художественной гимнастике, легкой атлетике. Сражаются за медали с россиянами, но это здоровая конкуренция.

Российская смешанная пара в акробатике - Виктория Аксенова и Кирилл Старцев - выиграла два "золота" - в динамическом и комбинированном упражнениях, но в одном виде - балансовом - уступила лидерство белорусам Ольге Мельник и Артуру Белякову. Ошибка в балансе не нарушила общую гармонию. Россияне признались, что зрители поддерживают их так же сильно, как и своих спортсменов.

Достойных конкурентов сложно не уважать. Поэтому российский легкоатлет Илья Иванюк после завершения своих попыток специально остался на стадионе "Динамо", чтобы понаблюдать за хозяином соревнований Максимом Недосековым. Он в итоге победил в личном турнире по прыжкам в высоту. Судьбу золотой медали решил всего 1 см - 2,27 против 2,26.

Дом болельщиков сборной России тоже открывали вместе: прославленные фехтовальщики - министр спорта РФ Павел Колобков, президент ОКР Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Республики Беларусь Виктор Лукашенко и звездный посол Игр, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.

- Заниматься популяризацией турнира, делать акцент на его значимости мне было легко и приятно. Ведь я действительно так думаю. Надеюсь, после Европейских игр много-много молодых ребят вдохновятся и начнут заниматься спортом, жить спортом, - отметила Домрачева, беседуя с корреспондентом "СОЮЗа". - Кроме того, проведение такого масштабного события - превосходная возможность для страны открыть туристические ворота. На самом деле в мире о Беларуси знают не так много. Хочется, чтобы люди увидели все своими глазами. Погуляли по Минску, съездили в Мирский замок, Несвиж. Попробовали наши традиционные драники. Хотя в такую жаркую погоду, наверное, большей популярностью будет пользоваться белорусское мороженое.

Победы на большом экране

Следуя совету олимпийской чемпионки, и чудесное сливочное эскимо на палочке, и драники со сметаной, и еще квас решено было попробовать в фан-зоне, которая открылась в самом центре Минска. Удовольствие гарантированное. Для тех, кто не на диете, можно продолжить знакомство с кухнями мира: итальянской или турецкой. Хозяева первых Игр-2015, которые проходили в Баку, тоже угощают местными вкусностями.

Но еда далеко не единственное развлечение. На сцене - концерты нон-стоп, на территории фан-зоны много магазинов - с официальной атрибутикой Игр, национальной одеждой и сувенирами. На стендах спонсоров проводят конкурсы и дарят подарки. Талисман Игр лисенок Лесик готов сфотографироваться со всеми желающими.

Гулять и танцевать можно без отрыва от просмотра спортивных состязаний на большом экране. Но это уже для гурманов. А так в фан-зонах (их в Минске три, еще семь в других крупных городах страны) не будет скучно никому - даже простым прохожим.

В фан-зонах (их в Минске три, еще семь в других крупных городах Беларуси) в эти дни не скучно никому - даже простым прохожим

Для тех, кто хочет не просто повеселиться, а еще провести время с пользой, дорога - на выставку. Небольшая экспозиция, посвященная московской Олимпиаде-80, находится в Доме болельщиков сборной России. Там можно увидеть не только медали или значки, но и, например, стильный ретрокипятильник, которым пользовались советские спортсмены. За более раритетными экспонатами нужно идти в городскую ратушу. Там до 14 июля будет выставляться олимпийская коллекция Владимира Потанина. За защитным стеклом - медали летней Олимпиады 1896 года и первых зимних Олимпийских игр, которые прошли во французском Шамони в 1924 году.

Вряд ли кто-то из жителей или гостей Минска еще не проникся идеями олимпийского движения, спортивным духом, даже азартом, болея за спортсменов. Ведь даже спускаясь в метро, можно почувствовать себя частью большого действа. На двух линиях подземки курсирует по одному составу, оформленному в стилистике II Европейских игр. На вагонах представлены все 15 видов спорта, логотип форума, адрес официального сайта и хеш­теги Игр. На остальных вагонах разместили наклейки-стикеры с информацией о спортивном событии и его девизом. Не хватает только объявления от машиниста: "Внимание, в Минске "Наступило время ярких побед".