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26.06.2019 10:32
Рубрика: Власть

Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД

Текст: Алексей Чуриков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе общения с прессой сообщил, что Москва готова принять компенсационные меры военного характера в ответ на угрозы НАТО, связанные с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
С-400 "Триумф" на охране российских воздушных границ в Севастополе. Фото: Юлия Крымова/РГ С-400 "Триумф" на охране российских воздушных границ в Севастополе. Фото: Юлия Крымова/РГ
С-400 "Триумф" на охране российских воздушных границ в Севастополе. Фото: Юлия Крымова/РГ

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения. Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется принимать компенсационные меры военного характера", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Рябков: Действия США и НАТО заставляют РФ готовиться к худшему сценарию

Комментарий Рябкова является ответом на вчерашние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что альянс планирует заставить Россию вернуться к исполнению ДРСМД "особыми мерами". При этом Столтенберг дал понять, что у Москвы на это есть пять недель.

"Будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему, мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в евроатлантике, разумеется, на США и их союзниках по НАТО. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - заявил Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и НАТО Выход США из договора о РСМД
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