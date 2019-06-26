Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе общения с прессой сообщил, что Москва готова принять компенсационные меры военного характера в ответ на угрозы НАТО, связанные с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения. Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется принимать компенсационные меры военного характера", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Комментарий Рябкова является ответом на вчерашние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что альянс планирует заставить Россию вернуться к исполнению ДРСМД "особыми мерами". При этом Столтенберг дал понять, что у Москвы на это есть пять недель.

"Будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему, мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в евроатлантике, разумеется, на США и их союзниках по НАТО. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - заявил Рябков.