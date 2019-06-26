Российская авиабаза "Хмеймим" в Сирии была атакована дронами боевиков

В Сирии российская авиабаза "Хмеймим" подвеглась нападению дронов, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Атака была успешно отбита.

"Двадцать шестого июня с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов​​", - передает РИА Новости слова Бакина.

По его словам, к базе с юго-запада приближались два БПЛА и они были своевременно уничтожены.