Российские борцы завоевали три "золота" на Европейских играх

На Европейских играх в Минске сегодня были разыграны первые комплекты медалей у борцов вольного стиля. Во всех четырех весовых категориях российские спортсмены поднимались на пьедестал.

Чемпионами стали Заурбек Сидаков (74 кг), Даурен Куруглиев (86 кг) и Анзор Хизриев (125 кг). Завур Угуев завоевал бронзу в категории до 57 кг.

Первое по хронологии золото нашей команде принес Заурбек Сидаков, который является действующим чемпионом мира. В финальной схватке он справился досрочно и эффектно, взяв на туше Сонера Демирташа из Турции.

Чемпиону Европы-2017 Даурену Куруглиеву пришлось гораздо тяжелее. В его финальной схватке с Али Шабановым, представляющим Беларусь, все решило одно очко - 3:2.

Ну и, наконец, Анзор Хизриев в финале вел у Гиви Матчарашвили из Грузии по очкам. Оппоненту пришлось рисковать, и Анзор эффектным движением опрокинул соперника на ковер - 8:2. Для Хизриева золото Минска стало самым значимым достижением в карьере. Ранее 25-летний спортсмен побеждал на чемпионатах России, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы-2019.

Единственный из первой группы наших вольников, кому не удалось добраться до финала - Завур Угуев, выступающий в категории до 57 кг. В упорнейшем полуфинале он уступил Махиру Амирасланову из Азербайджана - 2:3. Ну а затем Завур не оставил шансов болгарину Георги Вангелову в схватке за бронзу - 10:2.

Завтра в Минске будет разыграно еще четыре комплекта медалей у борцов. В трех категориях россияне добрались до финала. За золото будут бороться Ахмед Чакаев (65 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг) и Анастасия Братчикова (68 кг). В категории до 53 кг у женщин россиянка Стальвира Оршуш уступила в полуфинале Юлии Хавалджи из Украины (4:7) и теперь поспорит за бронзу.