Наши мастера в Минске подтвердили высокий класс

Во вторник на Европейских играх в Минске завершился турнир дзюдоистов. Итоги командных соревнований стали известны позже. А в индивидуальных видах лучший результат показали представители России, завоевавшие семь медалей (2 "золота", 3 "серебра" и 2 "бронзы").

Идеальным будущим для совсем еще молодых Европейских игр видится как раз формат собрать все континентальные первенства под одной крышей. Но у многих федераций пока подстроиться под такой календарь не получается. Тем не менее два вида программы в Минске проходят именно под вывеской чемпионатов Европы. Удвоенный комплект медалей чуть позже разыграют боксеры, у которых сейчас идут предварительные бои. А пока итоги подводят дзюдоисты. Им, к слову, отвели один из самых больших стадионов Европейских игр - соревнования прошли на "Чижовка-Арене" в одноименном районе на южной окраине Минска. Этот комплекс построили специально к чемпионату мира по хоккею, который белорусская столица принимала в 2014 году. Теперь здесь проводит домашние матчи хоккейная команда "Юность". Кроме того, дворец почти на 9 тысяч мест стал очень востребованным и как концертная площадка. Судя по афишам, "Чижовка" не простаивает. И после Европейских игр здесь ждут, к примеру, группу "30 Seconds to Mars".

Ну а пока тут звучит другая музыка. Накануне зрители вставали под российский гимн в честь победы Армана Адамяна, который сотворил сенсацию в тяжелой категории до 100 килограммов. В финале российский спортсмен заставил капитулировать куда более опытного Варлама Липартелиани из Грузии. На счету Адамяна до турнира в Минске была только победа на молодежном чемпионате Европы, тогда как Липартелиани - серебряный призер Олимпиады в Рио, он трижды был вторым на чемпионатах мира и трижды побеждал на первенствах Европы.

- Я только недавно начал выступать на взрослых турнирах. В какой-то степени это сыграло на руку - многие меня просто недооценили и потому некоторые схватки удалось закончить быстрыми победами. Понятно, что теперь ко мне будут серьезнее готовиться, но я тоже на месте стоять не собираюсь. Я выложился на сто процентов и очень надеюсь, что это "золото" поможет мне попасть в сборную на чемпионат мира. Но решать, разумеется, тренерам, - сказал после награждения Адамян.

Турнир дзюдоистов носил статус чемпионата Европы, поэтому всем чемпионам и призерам вручали сразу по две медали

А вот в супертяжелой категории свыше 100 килограммов, где также сошлись молодой россиянин и опытный грузинский спортсмен, результат оказался прямо противоположным. Здесь уже победа досталась чемпиону мира-2018 Гураму Тушишвили, а чемпион мира и Европы среди юниоров Инал Тасоев остался с "серебром". После решающей схватки он был, разумеется, печален. Но для человека, который всего год выступает на взрослом уровне, выход в финал - тоже достойный результат.

- Знаю, что непобедимых нет, и Тушишвили тоже можно было одолеть, - рассказал Тасоев. - Я был очень хорошо готов, но что-то пошло не так - упустил свой захват. Нужно разобраться, чего мне не хватило в финале, и идти вперед. Конечно, я расстроен "серебром", поскольку рассчитывал на большее.

А вот Хасан Халмурзаев, получивший "бронзу" в категории до 90 кг, напротив, был в хорошем настроении. Ему откровенно не повезло в полуфинале против турка Микаила Озерлера. Эта схватка продолжалась больше восьми минут, и закончилась поражением россиянина. Турецкий дзюдоист в итоге стал чемпионом, а Хасан в борьбе за бронзу уверенно одолел британца Фрейзера Чемберлена.

- У меня был не самый простой период, так что эти бронзовые награды для меня как золотые, - признался Халмурзаев. - Как и любой спортсмен, я ехал в Минск побеждать, и много труда вложил в эти медали.

Еще больше эмоций от попадания на пьедестал испытала Ксения Чибисова, которая стала бронзовым призером в категории свыше 78 килограммов. 30-летняя спортсменка впервые в карьере поднялась на подиум столь крупных соревнований. В Минске Ксения проиграла только будущей чемпионке Марине Слуцкой из Беларуси, а в схватке за "бронзу" она одолела Рошель Нуньес из Португалии.

- Эта бронза - однозначно самая важная в моей карьере, - сказала Чибисова после награждения. - Я в дзюдо очень давно, участвовала во многих соревнованиях, но впервые оказалась медалистом такого серьезного турнира. У меня был очень хороший настрой. Я верила в то, что могу завоевать медаль, и тренеры в меня верили, за что я им очень благодарна.

Отметим, что в общей сложности в Минске российские дзюдоисты завоевали семь медалей в индивидуальных видах. Ранее три награды принесли команде девушки - "золото" у Дарьи Межецкой (до 57 кг), "серебро" у Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Ирины Долговой (до 48 кг).