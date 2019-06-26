Российские военные специалисты вылетели из Венесуэлы домой

Посольство России в Венесуэле, в ответ интерес мировых СМИ к приземлившемуся не так давно в международный аэропорт Майкетии самолету министерства обороны РФ, сообщило, что борт 26 июня вылетает обратно в Россию. Как отметили в диппредставительстве, на борту Ил-62 вернутся российские военные специалисты, работавшие в Венесуэле последние три месяца в рамках действующих с этой латиноамериканской страной контрактов в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия поставила в Венесуэлу различное сложное оборудование и технику, которые нуждаются в соответствующем обслуживании", говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Кроме того, подчеркивается в сообщении, российские специалисты также проводили соответствующий инструктаж и обучение венесуэльских коллег. Все работы носили исключительно рутинный характер и проводились в соответствии с графиком.

"Следует подчеркнуть, что это не является неким "военным присутствием России", а лишь относится к выполнению нами наших же обязательств в рамках действующих контрактов", говорится в сообщении.