Samsung готовит новый складной смартфон взамен провалившегося Galaxy Fold?

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold так и не смог добраться до прилавков из-за проблем с дисплеем. Сейчас корейский производитель работает над усовершенствованием технологии, чтобы пользователи смогли получить полностью работоспособные и надежные аппараты.

Возможно, в это же время инженеры компании трудятся над другим концептом гаджета со сгибаемым экраном. Дизайнеры издания LetsGoDigital опубликовали ряд высококачественных рендеров, основанных на патентах Samsung.

Согласно представленным изображениям, девайс имеет только один экран со сгибом наружу. Причем он загнут по краям, как и последние модели линеек Note и S, что еще больше объединяет с ними смартфон в плане общего выдержанного дизайна.

По задумке художников, камера всего одна, врезанная в дисплей, но благодаря складной конструкции она способна выполнять роль как основного, так и фронтального модуля.

Примечательно, что заявки на регистрацию интеллектуальной собственности были поданы в Бюро по патентам и товарным знакам США в конце 2017 года, а опубликованы только в этом году через некоторое время после громкого провала Galaxy Fold.

Сейчас достаточно сложно судить о коммерческой судьбе этого проекта, учитывая, что пока до конца не прояснилась ситуация даже с не вышедшим Galaxy Fold. Но, чисто гипотетически, вариант выпустить складное устройство в совершенно другом исполнении выглядит очень привлекательно.