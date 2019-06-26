Сенаторы призвали сократить отчетность в школах

Совет Федерации готов законодательно поддержать сокращение бюрократической нагрузки на учителей, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием министра просвещения Ольги Васильевой.

Тему чрезмерной отчетности в школах подняла сенатор Ирина Рукавишникова. Совет Федерации, рассказала она, провел всероссийский опрос среди 50 тысяч педагогов, 94% участников "высказались за то, что ситуацию в этой сфере надо менять кардинально и в скорейшем времени". "Что мешает вам взять и издать жесткий указ, что учитель в течение года заполняет только две формы отчетности и ничего более, все остальное будет незаконным?" - спросила Матвиенко Васильеву. Глава Совфеда предложила сделать такой подарок педагогам к новому учебному году. "Я это сделаю даже быстрее, чем 1 сентября", - пообещала министр. При этом оговорилась, что надо разобраться, имеет ли минпросвещения такое право с учетом того, что школы - это муниципальные учреждения.

Валентина Матвиенко призвала главу ведомства действовать решительнее. "Проявите командирские качества и примите такое решение", - посоветовала она Васильевой, добавив, что законодательство и нормативное регулирование это та сфера, за которую отвечает министерство. "Давайте такой документ, и мы на флаг его тоже поднимем", - заявила Матвиенко и пообещала поддержать законодательные инициативы минпросвещения, в том числе поправки в Трудовой кодекс, если они потребуются. "Мы поддержим и даже внесем", - сказала она."Есть еще много других нормативных актов, где просто надо взять и отрубить. Так, как гильотину сделали по нормативным устаревшим актам. Оставить два-три нормативных акта. Давайте такую гильотину сделаем и в министерстве просвещения", - предложила глава Совфеда.

Данные соцопроса Рукавишникова передала министру просвещения прямо на заседании. Из них следует, что почти треть учителей (26,4%) считают излишними фото- и видеоотчеты по внеклассным и воспитательным мероприятиям, 21,6% уверены, что надо отменить бумажную отчетность там, где есть электронные формы. В частности, почти пятая часть (16,2%) педагогов считает ненужным ведение бумажного журнала, при этом 52,4% назвали электронный дневник и журнал эффективным инструментом взаимодействия с учениками и родителями при условии оснащения всех школ компьютерами и высокоскоростным интернетом. "За четкую регламентацию перечня документов, подготавливаемых педагогами, высказалось абсолютное большинство участников опроса. При этом такой перечень должен быть исчерпывающим", - заявила Рукавишникова. "Мы будем держать на контроле процесс принятия этого закона", - добавила она.