Сенаторы призвали сократить отчетность в школах

Новости

Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера 17:28
В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха 16:56
В Петербурге на два месяца закроют участок КАД 16:53
Бари Алибасов доказал, что он не симулянт 16:53
Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20 16:50
Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок 16:49
Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков 16:44
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 16:37
Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах 16:35
Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге 16:27
В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину 16:27
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому 16:25
В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда" 16:19
Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 17:24
Рубрика: Общество

Дневник учителя

Сенаторы призвали сократить отчетность в школах
Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации готов законодательно поддержать сокращение бюрократической нагрузки на учителей, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием министра просвещения Ольги Васильевой.
Ольга Васильева пообещала сенаторам разгрузить учителей от огромного количества документации. Фото: РИА Новости Ольга Васильева пообещала сенаторам разгрузить учителей от огромного количества документации. Фото: РИА Новости
Ольга Васильева пообещала сенаторам разгрузить учителей от огромного количества документации. Фото: РИА Новости

Тему чрезмерной отчетности в школах подняла сенатор Ирина Рукавишникова. Совет Федерации, рассказала она, провел всероссийский опрос среди 50 тысяч педагогов, 94% участников "высказались за то, что ситуацию в этой сфере надо менять кардинально и в скорейшем времени". "Что мешает вам взять и издать жесткий указ, что учитель в течение года заполняет только две формы отчетности и ничего более, все остальное будет незаконным?" - спросила Матвиенко Васильеву. Глава Совфеда предложила сделать такой подарок педагогам к новому учебному году. "Я это сделаю даже быстрее, чем 1 сентября", - пообещала министр. При этом оговорилась, что надо разобраться, имеет ли минпросвещения такое право с учетом того, что школы - это муниципальные учреждения.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Альберт Лиханов: Почему перед учителем больше не снимают шапку

Валентина Матвиенко призвала главу ведомства действовать решительнее. "Проявите командирские качества и примите такое решение", - посоветовала она Васильевой, добавив, что законодательство и нормативное регулирование это та сфера, за которую отвечает министерство. "Давайте такой документ, и мы на флаг его тоже поднимем", - заявила Матвиенко и пообещала поддержать законодательные инициативы минпросвещения, в том числе поправки в Трудовой кодекс, если они потребуются. "Мы поддержим и даже внесем", - сказала она."Есть еще много других нормативных актов, где просто надо взять и отрубить. Так, как гильотину сделали по нормативным устаревшим актам. Оставить два-три нормативных акта. Давайте такую гильотину сделаем и в министерстве просвещения", - предложила глава Совфеда.

Данные соцопроса Рукавишникова передала министру просвещения прямо на заседании. Из них следует, что почти треть учителей (26,4%) считают излишними фото- и видеоотчеты по внеклассным и воспитательным мероприятиям, 21,6% уверены, что надо отменить бумажную отчетность там, где есть электронные формы. В частности, почти пятая часть (16,2%) педагогов считает ненужным ведение бумажного журнала, при этом 52,4% назвали электронный дневник и журнал эффективным инструментом взаимодействия с учениками и родителями при условии оснащения всех школ компьютерами и высокоскоростным интернетом. "За четкую регламентацию перечня документов, подготавливаемых педагогами, высказалось абсолютное большинство участников опроса. При этом такой перечень должен быть исчерпывающим", - заявила Рукавишникова. "Мы будем держать на контроле процесс принятия этого закона", - добавила она.

Общество Образование Власть Работа власти Правительство Минпросвещения Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси