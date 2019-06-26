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26.06.2019 07:00
Рубрика: Спорт

Сергей Зубов стал членом Зала славы НХЛ

Текст: Максим Домчев
В Торонто объявлены новые члены Зала хоккейной славы.

В числе избранных оказался и российский защитник Сергей Зубов, отыгравший в Национальной хоккейной лиге. За эти годы россиянин дважды выигрывал главный трофей НХЛ - Кубок Стэнли, в 1994 году в составе "Рейнджерс" и в 1999 году с "Далласом", сообщает официальный сайт лиги.

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie
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Всего в НХЛ один из лучших атакующих защитников провел 1068 матчей за "Рейнджерс", "Даллас" и "Питтсбург", в которых набрал 771 (152+619) очко. Также на его счету 117 (24+93) очков в 164 матчах плей-офф. При этом, что удивительно, личных призов Зубов не выигрывал ни разу.

Еще одним достижением Зубова стало олимпийское золото 1992 года в Альбервилле в составе Объединенной команды. В настоящее время Сергей Зубов возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги "Сочи".

До Зубова в Зал славы в Торонто были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев. Также в Зал славы был избран легендарный советский тренер Анатолий Тарасов.

Спорт Хоккей
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