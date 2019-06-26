Шесть силовиков погибли в результате атаки боевиков на севере Египта

Террористы осуществили серию атак на Синае. Злоумышленники напали на три блокпоста в районе Эль-Ариша.

Во время перестрелки погибли шесть египетских силовиков, еще восемь пострадали. Ответным огнем были уничтожены семеро экстремистов, двое из которых имели при себе пояса смертников. Оставшиеся в живых террористы пытались бежать, но их задержали.

Армия и полиция Египта несколько лет ведут борьбу с радикальными группировками на севере Синая. В феврале прошлого года СМИ сообщили о начале антитеррористической операции, которая в отличие от всех предыдущих проходит практически по всей стране.