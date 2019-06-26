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26.06.2019 20:57
Рубрика: Власть

Шойгу обозначил цель развязанной Западом информационной войны

Текст: Иван Петров
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обвинил Запад в ведении против России информационной войны и назвал ее цель. Глава военного ведомства открыл в среду конференцию "Актуальные вопросы информационного противодействия", прошедшую в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Министр считает, что основная и главная цель этой информационной войны - стремление Запада управлять Россией и, в конечном итоге, миром. "Агрессивное информационное воздействие Запада применительно к России связано с тем, что наша страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии. Этот второй полюс миропорядка вроде бы похоронили, уже памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять он рождается", - рассказал Сергей Шойгу.

Причем, для России, что немаловажно, это рождение, по словам министра, идет "не в муках". "С желанием мы это дело делаем. Для нас это созидание, творчество, энергия. Мир становится вновь многополярным. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно", - подчеркнул глава Минобороны России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В свою очередь первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, выступивший на той же конференции, отметил, что невоенное противостояние с Западом после распада СССР не прекращалось ни на секунду. "Казалось бы, ушли риски противостояния военными методами, но противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории. И от нас с вами сегодня зависит многое: упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят. Сегодня само существование России во многом зависит от правильной реакции на угрозы невоенного характера со стороны Запада", - сказал Цаликов.

По словам первого замглавы военного ведомства, в военном противостоянии с нами ничего не смогли сделать, но необходимо адекватно оценивать угрозы, исходящие от информационных атак. "Помощник президента США Джон Болтон ранее обвинил предыдущую администрацию во главе с Бараком Обамой в пассивности и бездействии в киберпространстве. Но администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Болтона, переломила ситуацию и, прежде всего, начала активно вести наступательные операции в киберпространстве. И эти операции касаются как воздействия на сознание и психологию человека, так и техногенной сферы", - рассказал первый замминистра обороны.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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При этом кибервойска США, по словам Цаликова, получили право на атаку и на соцсети, и на энергетические системы даже без санкции президента.

"Это не означает, что мы собираемся затеять войну в киберпространстве. Это означает, что мы должны адекватно оценить угрозу", - подытожил Руслан Цаликов.

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