Шорт-трекисты Южной Кореи прекратили тренировки из-за скандала

Очередной скандал разразился в кругах конькобежцев Южной Кореи, спровоцировав прекращение общих тренировок спортсменов национальной сборной по шорт-треку.

Как заявили в Олимпийском спортивном комитете Республики Корея, инцидент произошел 17 июня в спортивной деревне в Чинчхоне, где в это время проходили совместные тренировки спортсменов, входящих в состав национальной сборной страны. Во время подготовки в горах один спортсмен решил пошутить и сдернул с другого атлета штаны, когда рядом находились девушки из сборной. Пострадавший в итоге сообщил тренеру об инциденте. Тренер немедленно сообщил в Федерацию конькобежного спорта Кореи.

В ходе разбирательств выяснилось, что оба участника инцидента - титулованные атлеты, призеры зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Инициатор выходки был старше того, над кем решил пошутить.

Реакция спортивных властей последовала незамедлительно. Директор спортивной деревни Син Чхи Ён посчитал это серьезным нарушением дисциплины и принял решение выдворить на месяц всю национальную сборную по шорт-треку, в которую входит 14 человек - по семь мужчин и женщин. Чиновник при этом не стал принимать во внимание, что команда уже довольно давно находится и совместно тренируется в комплексе - с апреля. Атлеты теперь в течение месяца будут тренироваться самостоятельно, вернувшись в те команды и клубы, к которым они принадлежат, а затем будет принято новое решение о графике подготовки.

По словам одного из сотрудников Спортивного олимпийского комитета Кореи, чиновники намерены провести дополнительный разбор инцидента и определить наказание тем, кто их заслуживает.

Данный скандал спровоцировал активную дискуссию в кругах общественности и спортсменов. Одни считают, что не стоило прекращать тренировки всей сборной из-за нелепой выходки одного атлета, другие же полагают, что наказание должно быть строгим с учетом предыдущей истории скандалов среди конькобежцев.

Напомним, что несколько месяцев назад двукратная олимпийская чемпионка и неоднократная медалистка Олимпиад, многократная чемпионка мира шорт-трекистка Сим Сок Хи публично обвинила бывшего тренера сборной в том, что он ее избивал с детства, а затем регулярно насиловал. Это все, а также другие нелицеприятные факты покрывал один из профессоров Университета физкультуры, который пользуется огромным влиянием среди конькобежцев. К обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и прочих нарушениях присоединились и другие конькобежцы, а также представители иных видов спорта. В итоге расследованием в настоящий момент занимается полиция. Далее были обнародованы и другие инциденты, которые показывали, что в национальных сборных царит нездоровая атмосфера и происходят вопиющие факты.